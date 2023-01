Compleo engagiert PwC für Investoren-Suche

Compleo Charging Solutions hat einen strukturierten Investorenprozess mit Unterstützung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC gestartet. Nach Unternehmensangaben haben „zahlreiche potenzielle Investoren bereits Interesse“ bekundet.

Namen nennt Compleo in der Investoren-Mitteilung nicht. Gerüchteweise sollen wie berichtet sowohl die Kostal Gruppe als auch ZF Friedrichshafen an einem Einstieg interessiert sein. Nun sollen „die Experten für M&A der international agierenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC“ den Verkaufsprozess unterstützen, wie Compleo mitteilt.

„Das Interesse an unserem Komplettangebot bestehend aus Ladetechnologie und dazugehörigen Software-Lösungen ist sehr groß“, sagt Compleo-CEO Jörg Lohr. „Dies zeigt, dass Compleo gut aufgestellt und ein zukunftsfähiges Unternehmen in einem wachsenden Mobilitätsmarkt ist.“

Erklärtes Ziel des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung ist es, „schnellstmöglich Klarheit zu haben und eine langfristige Finanzierungslösung für die Compleo Gruppe auszugestalten“, wie es in der Mitteilung heißt. Bereits im Dezember wurde vom zuständigen Amtsgericht Dortmund der Rechtsanwalt Martin Lambrecht zum vorläufigen Sachwalter bestellt. Unterstützt werden Lambrecht und der Compleo-Vorstand zudem von dem erfahrenen Sanierungsexperten Jochen Sedlitz als Generalbevollmächtigter.

Der Geschäftsbetrieb und die Produktion von Ladetechnologie laufen laut Compleo seit Antragstellung der vorläufigen Insolvenz in Eigenverwaltung in vollem Umfang weiter. „Sowohl unsere Kunden als auch die Mitarbeiter halten uns die Treue, was mich sehr freut. Ich bin äußerst optimistisch, dass wir die Compleo Gruppe mit ihren Arbeitsplätzen erhalten werden“, so Lohr weiter.

compleo-charging.com