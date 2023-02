Bund fördert E-Stadtflotte in Braunschweig

Die Stadt Braunschweig erhält vom Bund Fördermittel für neue Elektroautos und Ladeinfrastruktur. Ein Zuschuss in Höhe von gut 440.000 Euro ist für die Beschaffung von 26 elektrisch angetriebenen Pkw vorgesehen.

Weitere 29.000 Euro sind für die Beschaffung von Ladeinfrastruktur bestimmt. Die Gelder stammen aus dem Fördermittelprogramm „Klima- und Transformationsfond“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, wie die Stadt Braunschweig mitteilt.

In den kommenden Jahren will die Stadtverwaltung alte Verbrennerfahrzeuge sukzessive durch elektrisch betriebene Dienstfahrzeugen ersetzen. Dabei wird es sich aber nicht um persönliche Dienstwagen handeln, sondern auch um ein „verwaltungsinternes Fahrzeug-Sharing“, wie es in der Mitteilung heißt. So will die Stadtverwaltung die Auslastung der Fahrzeuge erhöhen und die Anzahl der Fahrzeuge reduzieren.

Derzeit verfügt die Stadt Braunschweig über 141 Dienst-Pkw, darunter bereits zwölf Elektroautos. Eine Zielgröße für die Flotte mit dem Fahrzeug-Sharing nennt die Stadt aber nicht. Neben den E-Autos sollen auch Pedelecs für Dienstfahrten beschafft werden. Aktuell sind schon acht Pedelecs und ein Lastenrad im Einsatz.

Kürzlich hatte auch Bremen vom Bund Fördermittel für die Elektrifizierung der städtischen Fahrzeugflotte erhalten.

