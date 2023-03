Hohe Strafen für blockierte Ladesäulen in Australien

Wer in Australien Ladesäulen zuparkt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Wie der „Guardian“ berichtet, wurden hierfür kürzlich von vier australischen Bundesstaaten und Regionen bisher wenig bekannte Strafen eingeführt, die es in sich haben:

Diese reichen von 369 australischen Dollar (230 Euro) in Victoria über 2.200 Dollar in New South Wales, 2.875 Dollar in Queensland bis hin zu 3.200 Dollar (2.000 Euro) im Australian Capital Territory. Die Strafen gelten übrigens nicht nur für Verbrenner, die Ladeplätze blockieren, sondern auch für Elektroautos, die dort stehen, ohne zu laden.

