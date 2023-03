Lamborghini präsentiert neuen PHEV Revuelto vor

Lamborghini stellt mit dem Revuelto den Nachfolger des Aventador vor. Der Revuelto ist das erste Serienmodell des zum Volkswagen-Konzern gehörenden italienischen Sportwagen-Herstellers mit Plug-in-Hybridantrieb.

Der Antrieb hat eine Leistung von 1.015 PS und kombiniert einen V12-Verbrennungsmotor mit 6,5 Liter Hubraum im Heck mit drei Elektromotoren à 110 kW, von denen zwei an der Vorderachse sitzen. Der dritte E-Motor ist in das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe integriert. Die Batterie bietet allerdings nur 3,8 kWh Kapazität. Deswegen kann der Lamborghini auch an einer regulären Steckdose in nur sieben Minuten geladen werden.

Im E-Modus fährt der Revuelto ausschließlich mit Vorderradantrieb. Der hintere E-Motor wird nur bei Bedarf hinzugeschaltet. Zudem geht es auch rückwärts nur rein elektrisch.

Bis Ende 2024 will Lamborghini seine gesamte Produktpalette hybridisieren. Der erste rein elektrische Lamborghini soll 2028 in Form eines neuen viersitzigen Crossovers auf den Markt kommen. Der Revuelto beschleunigt laut Hersteller in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und hat eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 350 km/h.

„Der neue Revuelto ist ein Meilenstein in der Geschichte von Lamborghini und ein wichtiger Pfeiler in unserer Elektrifizierungsstrategie Direzione Cor Tauri“, sagt Stephan Winkelmann, Lamborghini Chairman und CEO. „Es ist ein einzigartiges und innovatives Auto, das aber gleichzeitig unserer DNA treu bleibt: Der V12 ist ein ikonisches Symbol für unser Supersport-Erbe und unsere Geschichte.“

Er fügt hinzu: „Der Revuelto wurde geboren, um neue Wege zu gehen, indem er einen neuen 12-Zylinder-Motor mit Hybridtechnologie kombiniert und so die perfekte Balance zwischen der Emotion, die unsere Kunden wünschen, und der Notwendigkeit, Emissionen zu reduzieren, schafft.“

auto-motor-und-sport.de, lamborghini.com