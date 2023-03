Martin Roemheld wechselt zu BP Pulse

Der Volkswagen-Konzern verliert seinen Ladeinfrastruktur-Experten Martin Roemheld. Wie Roemheld auf LinkedIn bekannt gibt, wird er am 3. April seinen neuen Job als Chief Product Officer bei BP Pulse antreten, dem globalen Ladeinfrastruktur-Ableger des BP-Konzerns.

Bisher war Roemheld als Vice President Business Development bei der Volkswagen-Tochter Elli tätig, die im Konzern alle Aktivitäten rund um das Thema Laden und Energie verantwortet. Dabei hat der einst von BMW zu Volkswagen gekommene Manager etwa den. Launch der VW-Wallbox ID. Charger begleitet, aber zum Beispiel auch das bidirektionale Laden

„Dies ist ein aufregender Zeitpunkt für den Einstieg in das Unternehmen, da es erheblich in seine globale Ladeinfrastruktur investiert, einschließlich Hochgeschwindigkeits-Ladestationen und digitaler Produkte, um das Laden für Fahrer und Flotten einfach und bequem zu gestalten“, schreibt Roemheld selbst in dem kurzen Posting.

Tags zuvor hatte er sich in einem weiteren Post bereits von Volkswagen verabschiedet: „Es war mir eine große Ehre und Freude, die E-Mobilität mit einem starken Team und einer umfassenden E-Mobilitätsstrategie voranzutreiben. In den letzten 5 Jahren hat sich das E-Auto von einem Nischenprodukt für Enthusiasten zu einem ausgereiften Fahrzeug entwickelt, das alltagstauglich wird. Immer mehr Varianten bieten eine attraktive Modellpalette für Kunden aus nahezu dem gesamten Spektrum der OEM.“

