ALD Automotive und ChargePoint gründen Lade-Dienstleister

Der Fuhrpark-Dienstleister ALD Automotive und der Ladeinfrastruktur-Anbieter ChargePoint wollen in Europa ein neues Unternehmen als Anbieter von EV-Ladelösungen für Firmenkunden aufbauen. Ziel ist es, Ladelösungen für Firmenflotten aus dem ChargePoint-Portfolio anzubieten– samt einfacher Abrechnung für Firmen.

Ähnlich wie mit einer Tankkarte sollen Dienstwagenfahrer an mehr als 485.000 Ladepunkten in Europa, zu Hause und auch im Büro laden können. Die Kosten sollen dann in einem konsolidierten Bericht dargestellt werden. Das sei „besonders für Flottenmanager wichtig, die ihre E-Fahrzeugflotten über mehrere Leasingfirmen verwalten sowie für Anbieter von Wallboxen“, schreibt ALD in seiner Pressemitteilung.

„Mit dieser Vereinbarung erweitern wir unsere Beziehung zu der ALD Automotive und bieten mehr Unternehmen die Möglichkeit, ihre Flotten zu elektrifizieren“, sagt ChargePoint CEO Pasquale Romano. „Gemeinsam werden wir Unternehmen und Fahrern einen reibungslosen Zugang zu einfachen und zuverlässigen Ladevorgängen ermöglichen.“

Der gemeinsame Serviceanbieter für Elektromobilität (eMSP) wird seinen Sitz in Paris haben und seine Arbeit voraussichtlich im letzten Quartal 2023 aufnehmen – zunächst in Frankreich und den Niederlanden, dann in Belgien und Deutschland und schließlich bis 2025 auch in Italien, Großbritannien, Schweden, Spanien, Österreich, Dänemark, Finnland und Norwegen.

Zudem soll es nicht bei der Zahlungs- und Abrechnungslösung bleiben. „Geplant ist, dass das Geschäftsfeld im Laufe der Zeit schrittweise auf weitere Regionen sowie auf kleine und mittlere Unternehmen, Leasinggesellschaften und Privatpersonen ausgedehnt und mittelfristig um Emissionshandelsdienstleistungen (Vehicle-to-Grid, Emissionsgutschriften usw.) ergänzt wird“, so ALD Automotive.

