Erneuter Chefwechsel bei Genesis in Deutschland

Nach nur einem halben Jahr hat die Genesis Motor Deutschland GmbH einen neuen Chef: Matthias Wollenberg hat mit sofortiger Wirkung als Managing Director die Nachfolge von Delf Schmidt angetreten, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Schmidt hatte seinerseits erst Anfang November von Benjamin Winkler übernommen, der damals ebenfalls das Unternehmen verlassen hatte. Einen Unterschied gibt es: Während Schmidt bereits vor der Chefposition bei dem Automobilimporteur der koreanischen Premium-Marke tätig war, ist Wollenberg ein Neuzugang. Zuletzt verantwortete er als Managing Director „Technology“ die Entwicklung und den Aftersales-Bereich bei der auf Sonderfahrzeuge und alternative Antriebe spezialisierten MOSOLF Move-Tec GmbH und deren Elektromobilitätsmarke Tropos Motors Europe.

Wollenberg verfügt laut Genesis über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der nationalen und internationalen Automobilindustrie. Der 62-Jährige war in verschiedenen Funktionen in Vertrieb, Marketing, Aftersales und Kundenservice unter anderem für Daimler und Mercedes-Benz, Hyundai sowie das saudische Verkehrs- und Multitech-Unternehmen Abdul Latif Jameel tätig.

„Mit seiner umfangreichen Erfahrung für verschiedene Marken im In- und Ausland ist Matthias Wollenberg schon jetzt eine wertvolle Bereicherung für die Genesis Familie. Ich bin zuversichtlich, dass er unsere Premium-Marke auf dem deutschen Markt weiter stärken wird“, erklärt Lawrence Hamilton, Managing Director von Genesis Motor Europe.

Wollenbergs Aufgabe wird jener seines Vorgängers entsprechen: Die Präsenz der Marke in Deutschland soll ausgebaut werden. „Mit der vor uns liegenden Expansion in Deutschland und der Etablierung eines effizienten Tagesgeschäfts ist es wichtiger denn je, eine klare Richtung und Führung zu haben, um unser Unternehmen voranzubringen. Ich freue mich, dass mit Matthias ein ausgewiesener Experte die Geschäftsführung von Genesis Motor Deutschland übernommen hat“, so Hamilton weiter.

„Ich freue mich, Genesis in dieser überaus spannenden Zeit als Managing Director unterstützen zu dürfen. Vor uns liegen wichtige Monate und Jahre“, sagt Wollenberg selbst. „Gemeinsam mit dem erfahrenen Genesis Team werden wir den Wachstumskurs fortsetzen und die Präsenz der koreanischen Premium-Marke in Deutschland weiter stärken.“

genesisnewseurope.com