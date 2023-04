Luvly O: Schwedischer Elektro-Floh ab 10.000 Euro

Aus Schweden kommt ein neues Startup namens Luvly, das sich mit elektrischen Leichtfahrzeugen als „Ikea der Elektroautos“ positionieren will. Das nun vorgestellte erste Modell Luvly O ist ein E-Kleinstwagen mit zwei Sitzen, der weniger als 400 Kilo wiegt und ab 10.000 Euro kosten soll.

Als Maße für den Zweisitzer nennt Luvly 2,70 x 1,53 x 1,44 Meter. Dank eines Stromverbrauchs von nur 6 kWh auf 100 Kilometer sollen zwei wechselbare, je 15 Kilogramm leichte 3-kWh-Akkumodule eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern erlauben. Die Aufladung per Haushaltssteckdose soll pro Akku eine Stunde dauern. Als Höchsttempo werden 90 km/h und als Kofferraumvolumen 267 Liter angegeben.

Für den Preis ab 10.000 Euro sollen Kunden dem in Stockholm ansässigen Entwickler zufolge nicht auf Sicherheit verzichten müssen. Eine spezielle Rohrrahmenkonstruktion soll aus der Formel 1 bekannte Konzepte wie einen energieabsorbierenden Aufprallschutz oder eine Sicherheitsschale in sogenannter Sandwichbauweise übernehmen.

Die Produktion will Luvly besonders umweltfreundlich und ressourcenschonend organisieren. Die Mini-Stromer sollen zunächst in Einzelteilen hergestellt und transportiert werden. Zusammengesetzt werden sie dann in kleinen Fabriken, die sich in den verschiedenen Zielmärkten befinden sollen. Neben dem vierrädrigen Zweisitzer sind auch ein sportliches Dreirad-Buggy sowie ein kleiner Transporter geplant, mit gleichem Produktions- und Logistikkonzept.

