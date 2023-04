VinFast sichert sich neues Kapital und liefert VF 5 in Vietnam aus

Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller VinFast sichert sich bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital, um seine globale Expansion voranzutreiben. 1,5 Mrd. Dollar erhält der Hersteller in Form von Zuschüssen des Mutterkonzerns Vingroup und dessen Vorsitzendem Pham Nhat Vuong. Eine weitere Milliarde kann VinFast über einen Zeitraum von fünf Jahren in Form von Krediten bei der Vingroup abrufen.

„Diese Entscheidung wurde aufgrund von VinFasts bemerkenswerten Fortschritten auf dem Weltmarkt getroffen, da das Unternehmen seine Produktions- und Geschäftsentwicklungsziele weiterhin erreicht“, heißt es in der Pressemitteilung. „Mit der weiteren finanziellen Unterstützung wird VinFast Zugang zu mehr Ressourcen haben, um seine Entwicklung voranzutreiben und seine Wachstumsziele auf dem Weltmarkt zu beschleunigen.“

Nach Angaben eines Sprechers steckt der Vorsitzende Pham Nhat Vuong wohl auch sein Eigenkapital in die Expansion des Autoherstellers. „Der Aufbau einer nationalen Marke, die auf dem internationalen Markt konkurrenzfähig ist, ist besonders schwierig und anspruchsvoll und erfordert sogar den Verzicht auf unmittelbare Vorteile“, so der Sprecher wörtlich.

VinFast hat bislang knapp 3.000 Elektroautos in die USA und Kanada exportiert und will seine Stromer noch in diesem Jahr auch nach Europa bringen, konkret nach Deutschland, Frankreich und in die Niederlande.

In Vietnam hat VinFast derweil mit den Auslieferungen seines vierten Modells begonnen. Der VF 5 Plus ist mit einem Basispreis von 458 Millionen VND (umgerechnet rund 17.700 Euro) das bisher günstigste Modell des Herstellers. Der Akku ist in diesem Preis allerdings nicht enthalten. Hierfür kommen monatlich nochmal 1,6 Millionen VND (rund 62 Euro) hinzu.

Der E-SUV kommt mit einem 37,23-kWh-Akku und einem maximalen Drehmoment von 135 Nm. Die Reichweite ist laut New European Driving Cycle (NEDC) „mehr als 300 Kilometer“. Allerdings wird der NEDC eigentlich nicht mehr genutzt, weil die angegebenen Reichweiten deutlich über der realen Reichweite des Fahrzeuges liegt.

Der VF 5 konnte bereits im Dezember reserviert werden. Nach Angaben des Herstellers gingen in nur neun Stunden mehr als 3.000 Reservierungen ein, von denen 80 Prozent in Vorbestellungen umgewandelt wurden. Das bedeutet auch, dass die Zeit von der Vorbestellung bis zur Auslieferung nur 4 Monate beträgt.

vingroup.net (Finanzierung), vingroup.net (VF 5)