eMobility update: Smart #1 wird teurer / VW Submarke für China? / Kostal Group übernimmt Compleo

Hallo zum „eMobility update“! Die folgenden Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm: VW erwägt neue Elektroauto-Submarke in China ++ Kostal Gruppe übernimmt Compleo ++ Smart Nummer Eins wird teurer ++ Verbrenner-Aus für Lkw in Kalifornien ++ Und induktives Schnellladen bei der Fahrt ++

#1 – VW: neue Elektroauto-Submarke in China?

Volkswagen will in China offenbar eine neue lokale Submarke für Elektroautos gründen. Damit soll ein anderer Lifestyle vermittelt und eine jüngere Zielgruppe angesprochen werden – so wie es in Europa mit Cupra gelungen ist. Laut dem Bericht der „Automobilwoche“ ist Cupra in diesem Fall mehr als nur ein passendes Stichwort, denn das erste Modell der neuen Submarke soll ein Cupra Tavascan mit anderem Logo sein.

#2 – Kostal Gruppe übernimmt Compleo

Die insolvente Compleo Charging Solutions AG hat einen Käufer gefunden. Die Kostal Gruppe aus Lüdenscheid übernimmt den Dortmunder Ladeinfrastruktur-Hersteller. Innerhalb von Kostal sollen die Aktivitäten im Bereich stationärer Ladetechnik unter dem Markennamen Compleo weitergeführt werden.

#3 – Smart #1 wird 1.000 Euro teurer

Smart bietet sein SUV Nummer Eins in Deutschland jetzt mit 22-kW-Bordlader an. Die bisherige Variante mit 7,4-kW-Lader ist nicht mehr verfügbar. Umsonst gibt’s das Update allerdings nicht: Der Grundpreis des Pro+ genannten Basismodells steigt dadurch um 1000 Euro. Smart hatte die Serienversion des Nummer Eins im April 2022 vorgestellt und das Modell Ende September für den deutschen Markt eingepreist.

#4 – Lkw in Kalifornien: Grünes Licht für Verbrenner-Aus

Kalifornien macht Ernst und verbietet ab 2036 den Verkauf neuer Lkw mit Verbrennungsmotor. Das sieht eine nun vom California Air Resources Board verabschiedete Regelung namens „Advanced Clean Fleets“ vor. Ende vergangener Woche hat der US-Bundesstaat einstimmig beschlossen, den Verkauf neuer Diesel-Großlastwagen, Lieferwagen und Müllwagen bis 2036 zu verbieten.

#5 – Induktives Schnellladen während der Fahrt

Wir bleiben noch kurz in den USA: Das norwegische Unternehmen ENRX will auf einem Autobahnabschnitt in Florida künftig Elektrofahrzeuge während der Fahrt laden. Und zwar induktiv mit 200 kW Ladeleistung. Dazu soll in der Nähe von Orlando ein etwa eine Meile langer Abschnitt eines vierspurigen Highways elektrifiziert werden.

