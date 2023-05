Norweger planen induktives Schnellladen während der Fahrt

Das norwegische Unternehmen ENRX will auf einem Autobahnabschnitt in Florida Elektrofahrzeuge während der Fahrt induktiv mit 200 kW laden. In der Nähe von Orlando soll ein eine Meile langer Abschnitt eines vierspurigen Highways elektrifiziert werden.

Das im März dieses Jahres gegründete Unternehmen ENRX ist ein Zusammenschluss von EFD Induction, einem Anbieter von Induktionsheizlösungen, und IPT Technology, einem Experten für drahtlose Stromübertragung. ENRX hat sich mit der Central Florida Expressway Authority (CFX) und dem Aspire Engineering Research Center für eine Initiative zusammengetan, die den Bau eines 1,6 Kilometer langen Abschnitts auf einem vierspurigen Highway in der Nähe von Orlando vorsieht, auf dem die Batterien fahrender E-Fahrzeuge induktiv mit 200 kW geladen werden sollen.

Das Prinzip ist klar: Die Batterien von E-Fahrzeugen mit einem speziellen Empfängerpad werden geladen, sobald sie über die in die Fahrbahn eigebetteten Spulen fahren. Dabei wird die Energie von diesen Spulen zu dem am Fahrzeugboden montierten Empfängerpad übertragen, was laut ENRX selbst bei Autobahngeschwindigkeiten „eine sichere, drahtlose Stromversorgung“ bieten soll.

Als Vorteile des „Next Generation Electric Roadway-Systems“ werden etwa die Interoperabilität, unterschiedliche Ausgangsleistungspegel für verschiedene Fahrzeug- und Batterietypen oder der benutzerdefinierte Abstand (Luftspalt) zwischen Boden und Fahrzeug genannt. Zudem soll das System (infrastrukturseitig) nach der Installation wartungsfrei sein.

Details, wie die Lösung genau funktioniert oder wie sie sich von anderen Systemen zum dynamischen induktiven Laden abhebt, werden in der Mitteilung nicht genannt. Nicht spezifiziert wird etwa auch, mit welcher Toleranz das Fahrzeug über der Boden-Spule bewegt werden muss – das genaue Ausrichten über einem Lade-Pad am Boden ist bereits beim stationären induktiven Laden ein wichtiger Faktor. Auch die Effizienz der Energieübertragung ist noch nicht bekannt.

„Wenn Sie während der Fahrt aufladen können, gehören Reichweitenangst und häufige Ladestopps der Vergangenheit an“, sagt ENRX-CEO Bjørn Eldar Petersen. „Unser beispielloses Know-how in der Induktionstechnologie ermöglicht es uns, das Laden mit 200 kW auch bei hohen Geschwindigkeiten zu ermöglichen. Niemand sonst hat die Technologie, um etwas Vergleichbares anzubieten.“ Und: „Durch dynamisches Laden kann der Bedarf an großen Batteriekapazitäten reduziert werden, wodurch Autos mit leichteren und kostengünstigeren Batteriepacks ausgestattet werden können.“

„Als Straßenbaubehörde ist es spannend, mit ENRX und Aspire zusammenzuarbeiten, um diese neue Technologie zu erproben, die das Potenzial hat, die Zukunft der Straßeninfrastruktur im ganzen Land maßgeblich zu beeinflussen“, ergänzt Glenn Pressimone, Chief of Infrastructure bei der Behörde CFX.

