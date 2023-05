Sicher transportieren und lagern

SSI SCHÄFER Plastics präsentiert vom 23. bis 25. Mai 2023 auf der BATTERY SHOW in Stuttgart mehrwegtaugliche individuelle Verpackungslösungen für die gesamte Prozesskette, die einen maximalen Produktschutz bieten.

Technologiewandel verlangt schnelle Lösungen für die Lieferkette

Man findet sie überall – Lithium-Ionen-Akkus kommen unter anderem in E-Autos und E-Bikes, Laptops und Smartphones, aber auch in Elektrowerkzeugen zum Einsatz. Bei unsachgemäßer Handhabung ist das Gefahrenpotenzial allerdings hoch. „Der Trend zur Elektromobilität verlangt Unternehmen einen rapiden Wechsel auf Technologieebene ab“, sagt Thomas Jettkant, Vertriebsleiter Konstruktivverpackungen bei SSI SCHÄFER Plastics. „Damit einher geht die Forderung nach schnellen Entscheidungen und zukunftsorientierten, effizienten Lösungen, die auch auf eine hohe Sicherheit in der Logistik der Battery-Packs zielen.“

Maßgeschneiderte Ladungsträger gemäß GGV und ADR 6.1

Diese Entwicklung unterstützt SSI SCHÄFER Plastics mit speziell konzipierten Konstruktivverpackungen, die an individuelle Rahmenbedingungen anpassbar sind und höchste Ansprüche an einen sicheren Umgang mit Akkumulatoren und deren Komponenten erfüllen. Dies beginnt bei der Produktion der Batteriezellen und erstreckt sich über sämtliche Handhabungs- und Transportprozesse entlang der Lieferkette. Auf der Messe stehen vor allem die weiterentwickelte KMB-Serie sowie der Gefahrgutbehälter RL-KLT GGV im Mittelpunkt. Die volumenreduzierten KMB-Kleinladungsträger werden gemäß Gefahrgutspezifikation zertifiziert. Parallel werden weitere Gefahrgutbehälter nach Vorschriften der ADR 6.1. und der GGVSEB vorgestellt.

Die volumenreduzierten KMB-Kleinladungsträger sparen Platz bei Transport und Lagerung und sind mit einem hochstabilen, reißfesten Gurtband ausgestattet, der ein unbeabsichtigtes Öffnen des Deckels ausschließt. © SSI Schäfer Plastics

Die als Mehrwegsystem ausgeführte KMB-Behälterreihe wurde für den Transport von Gefahrgut bis 20 kg optimiert und als Gesamtlösung mit reißfestem Gurtband gemäß Gefahrgutspezifikation zertifiziert. © SSI Schäfer Plastics

Der mit einer schützenden Einlage ausgestattete Gefahrgutbehälter RL-KLT erfüllt die Kriterien der Verpackungsgruppen II und III sowie die Vorschriften nach ADR 6.1 und GGSVEB. © SSI Schäfer Plastics

Ein reißfestes Gurtband sichert das Gefahrgut im RL-KLT GGV-Behälter. So ist gewährleistet, dass weder die Batterie noch eine als Brandschutzdecke ausgeführte Textiltasche verrutschen. © SSI Schäfer Plastics

Neue Chancen dank Digitalisierung und Mehrwegsystemauslegung

Präsentiert werden darüber hinaus mit einem digitalen Schloss ausgestattete Lösungen für einen verstärkten Manipulations- und auch Diebstahlschutz. Zugang zu diesen Behältern erhalten ausschließlich autorisierte Personen, die das Schloss über eine App auf ihrem Smartphone entsperren. „Gleichzeitig werden wir in Stuttgart zeigen, dass Ladungsträger aus Kunststoff durchaus auch Nachhaltigkeitskriterien gerecht werden“, so Thomas Jettkant weiter. Diese fertigt SSI SCHÄFER Plastics zum Beispiel aus Regranulat oder neuwertigen, recycelbaren Materialien. „Auch auf der BATTERY SHOW werden sich gewiss zahlreiche Möglichkeiten bieten, das Thema Gefahrguthandling in seiner gesamten Breite, zu erörtern und zu vertiefen. Wir freuen uns auf den Besuch von Interessenten auf unserem Stand 6-F36 in Stuttgart“, unterstreicht Thomas Jettkant.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Advertorial. Für die Inhalte ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Sie haben Interesse an dieser Werbeform? Dann sprechen Sie uns via werbung@electrive.net gerne an!