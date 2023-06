Tesla öffnet Center und Karosseriewerkstatt in NRW

Tesla expandiert weiter in Nordrhein-Westfalen: In Düsseldorf-Lierenfeld hat der US-Hersteller ein von Grund auf neu errichtetes Tesla-Center eröffnet. Zudem folgt in Krefeld die Einweihung der ersten eigenen Karosseriewerkstatt Deutschlands, die Tesla als Bodyshop betitelt.

Für das am 1. Juni in Düsseldorf-Lierenfeld in Betrieb gegangene „multifunktionale“ Tesla-Center wird die bisherige Zweigstelle in Holthausen geschlossen. Damit folge man der „gesamtdeutschen Strategie“, wie der Hersteller in einer Mitteilung schreibt. In deren Zuge werden vermehrt vollumfängliche „All-in-one“-Center „in den wichtigsten Städten und Ballungsräumen“ errichtet. Tesla operiert dabei ohne Händler oder Importeure – und betreibt ergo sämtliche Niederlassungen eigenständig.

Die neue Düsseldorfer Einrichtung in der Königsberger Straße 100 liegt im Osten Düsseldorfs – unweit der A46. Sie vereint auf 3.300 Quadratmetern Vertrieb, Wartung sowie die Auslieferung von Neufahrzeugen. Abdecken soll sie den Service für Kunden aus Düsseldorf und der Umgebung. Der bisherige Standort in Holthausen, der lokalen Kunden bislang als Vertriebsanlaufstelle und Werkstatt diente, macht gleichzeitig zu. Eine Besonderheit des neuen Düsseldorfer Centers ist, dass es sich um einen Neubau handelt. Dies sei nur bei zwei Tesla-Centern in Deutschland der Fall, heißt es.

Ebenfalls in Nordrhein-Westfalen findet sich ab sofort Teslas erste Karosseriewerkstatt Deutschlands. Diese macht heute auf rund 2.000 Quadratmetern in Krefeld auf und dient „der gezielten Erweiterung des Tesla-Servicenetzwerks zwischen Rheinland und Ruhrgebiet“, wie Tesla mitteilt. Regionale Kunden können vor Ort oder über ihre Tesla-App Termine für Karosserie- und Lackarbeiten sowie Glasschaden- und Unfallschaden-Instandsetzungen buchen.

- ANZEIGE -

Tesla habe in Europa bereits in mehreren Ländern eigene Bodyshops in Betrieb. „Diese ergänzen strategisch das weitläufige Netzwerk an zertifizierten Partner-Bodyshops, die sämtlichen Tesla-Kunden für Karosseriearbeiten zur Verfügung stehen“, heißt es weiter. Mit der Eröffnung eigener Bodyshops verfolgt der US-Hersteller nach eigenen Angaben das Ziel einer „höchstmöglichen vertikalen Integration“.

Sowohl die Karosseriewerkstatt Krefeld als auch das neue Tesla-Center Düsseldorf-Lierenfeld verstärken die wachsende Service-Infrastruktur von Tesla in Nordrhein-Westfalen, zu der bereits die Standorte Köln-Mühlheim, Dortmund-Holzwickede, Essen-Bergeborbeck (Auslieferungszentrum), Bielefeld-Brackwede und Duisburg-Obermeidrich gehören.

Quelle: Infos per E-Mail