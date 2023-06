Volvo Penta und FTMH entwickeln schwere E-Gabelstapler

Volvo Penta entwickelt zusammen mit dem italienischen Hersteller FTMH (Fantuzzi Team Material Handling) eine Reihe von elektrischen Gabelstaplern mit einem Gewicht von bis zu 52 Tonnen.

Als erstes Modell wird der 26 Tonnen schwere FTF 26-12, der derzeit mit einem Dieselmotor von Volvo Penta ausgerüstet ist, als FTF 26-12 EL elektrifiziert, wie die Schweden mitteilen. Der 600-Volt-Elektroantrieb nutzt ein Batteriesystem von Volvo Penta mit einer Kapazität von 360 kWh, die mit bis zu 250 kW geladen werden kann. Damit soll der FTF 26-12 EL nicht nur über Nacht, sondern auch während Betriebspausen geladen werden können.

Bei den schweren Gabelstaplern handelt es sich nicht um Fahrzeuge für Lagerhallen, die Euro-Paletten transportieren und heben. Fahrzeuge wie der FTF 26-12 werden in Häfen und Logistikterminals genutzt, um ganze Container zu bewegen.

„Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir unseren Fokus und das hohe Potenzial des Materialtransportsegments unterstreichen“, sagt Zeyd Okutan, Produktmanager bei Volvo Penta. „Hafenbetriebe und Logistikterminals eignen sich gut für die Elektrifizierung, und wir sehen große Chancen für Flotten mit emissionsfreien Fahrzeugen, darunter Gabelstapler, Leercontainerstapler, Reachstacker und Terminalzugmaschinen. Eine gute Infrastruktur und klar definierte Arbeitszyklen werden den Wandel der Branche erleichtern und Vorteile wie geringeren Lärm, höhere Betriebszeit und Produktivität mit sich bringen.“

„Die positive und aktive Zusammenarbeit, die wir mit Volvo Penta während der Entwicklung unserer Verbrennungsmaschinen erlebt haben, erleichterte uns die Entscheidung, in dieses neue Projekt zu investieren und eine Partnerschaft einzugehen“, erklärt Eugenio Ponzini, Technischer Leiter, FTMH. „Unser exklusiver Volvo Penta-Händler in Italien, CARMI , ist ein wichtiger Partner des Projekts und unterstützt die Entwicklung dessen, von dem wir alle hoffen, dass er der erste einer breiten Palette elektrischer Materialtransportmaschinen sein wird, die in Brescello hergestellt werden.“

