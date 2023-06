BP und Energie 360° investieren in Service4Charger

Die Service4Charger GmbH, ein in Berlin ansässiger Ladeservice-Anbieter, hat eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen. Die zwei Geldgeber sind BP und Energie 360°. Parallel haben Service4Charger und BP eine mehrjährige kommerzielle Vereinbarung unterzeichnet.

Von den 10 Millionen Euro der A-Finanzierungsrunde kommt BP für 7,5 Millionen und Energie 360° für 2,5 Millionen Euro auf. Bei Energie 360° handelt es sich um einen Schweizer Energieversorger, der in der Schweiz unter anderem ein Netz aus 200 eigenen Ladestandorten betreibt. Neben dem Invest kündigen Service4Charger und BP an, ihre Zusammenarbeit ausbauen zu wollen. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 2022 gemeinsam an der Elektrifizierung von Aral-Pulse-Kundenflotten in Deutschland. In einer nun unterzeichneten „mehrjährigen kommerziellen Vereinbarung“ bekennen sich beide Seiten dazu, den Ausbau von mehreren tausend Ladepunkten innerhalb der nächsten Jahre angehen zu wollen.

Service4Charger bietet deutschlandweit einen Komplettservice für private, halböffentliche oder öffentliche Ladeinfrastruktur – also Planung, Installation, Betrieb sowie Instandhaltung von Ladeanlagen. Hervorstechen unter inzwischen vielen Anbietern mit ähnlichem Dienstleistungsumfang wollen die Berliner dabei mit dem Einsatz von „eigens ausgebildeten und digital ausgerüsteten Elektroingenieur:innen“, vom Unternehmen „Mobile Heroes“ genannt. Service4Charger ist aktuell mit gut 85 Mitarbeitenden in 25 Städten präsent, von wo aus das Team in ganz Deutschland agieren könne, wie es heißt. Gegründet wurde die Firma 2019.

„Das neue Kapital wird es Service4Charger ermöglichen, in zusätzliche Märkte zu expandieren und unser Team um weitere operative Mitarbeitende vor Ort sowie Mobile Heroes deutschlandweit zu erweitern“, äußert CEO Lucas Althammer. „Wir begrüßen die Finanzierung durch und die Zusammenarbeit mit bp und ihrer deutschen Marke Aral sowie mit Energie 360°, um gemeinsam die Elektrifizierung der Mobilität voranzutreiben.“

Gareth Burns, Vice President von BP Ventrues, ergänzt: „Während wir über bp pulse bzw. Aral pulse die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge ausbauen, ist es wichtig, dass wir über die richtigen Fähigkeiten und das richtige Fachwissen verfügen, um die Ladeinfrastruktur effizient zu installieren und um unser wachsendes Netz von E-Ladepunkten zu warten. Durch die Investition in Service4Charger entsteht für bp eine Zusammenarbeit, die eine schnelle und zuverlässige Installation und Wartung von E-Ladepunkten in Deutschland ermöglichen kann.“

BP bietet aktuell nach eigenen Angaben gut 22.000 Ladepunkte an und strebt bis 2030 weltweit mehr als 100.000 Exemplare an. In Deutschland, wo das E-Mobilitätsgeschäft von BP unter der Marke Aral pulse betrieben wird, sind rund 1.500 HPC-Ladepunkte verfügbar.

bp.com