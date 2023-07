Caterham enthüllt leichtes Elektro-Sportcoupé mit Serien-Chancen

Die britische Sportwagenschmiede Caterham hat mit dem Project V ein leichtes, vollelektrisches Coupé-Konzeptfahrzeug präsentiert und zugleich einen Marktstart der Serienversion für Ende 2025 oder Anfang 2026 in Aussicht gestellt – zu Preisen von unter 80.000 Pfund.

Anders als bei der elektrischen Version des Caterham Seven, die das Unternehmen im Mai als Konzeptfahrzeug vorgestellt hatte, wurde Project V von Anfang an als Elektrofahrzeug konzipiert. Das Fahrzeug weicht dabei stark von dem bekannten Caterham-Konzept des Seven mit den freistehenden Rädern ab und ähnelt eher einem konventionellen Sportcoupé.

Das 1.190 Kilo leichte E-Coupé ist als 2+1-Sitzer ausgelegt (optional 2+2) und wird von einem 200 kW starken E-Motor an der Hinterachse angetrieben, der mit einem 55-kWh-Akku für eine angestrebte WLTP-Reichweite von 400 Kilometern gekoppelt ist. Die Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h gibt Caterham mit weniger als 4,5 Sekunden an, die Höchstgeschwindigkeit mit 230 km/h. Eine größere Batterie, die dann noch einen zweiten, leistungsstarken Elektromotor hätte versorgen können, wurde aus Gewichtsgründen nicht realisiert.

Zur Bauweise der Batterie mit Zellformaten oder Zellchemie macht Caterham derzeit keine weiteren Angaben. Das Batteriepack soll aber über ein „fortschrittliches Thermalmanagement“ verfügen und somit in rund 15 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden können – sofern der DC-Lader mindestens 150 kW bietet. Das würde in dem genannten Fenster einer durchschnittlichen Ladeleistung von immerhin 132 kW entsprechen.

Um das Gewicht niedrig zu halten, verfügt die Studie über ein Verbundchassis aus Aluminium und Kohlefasern. das genannte Zielgewicht von unter 1,2 Tonnen gilt für den 2+1-Sitzer, zum 2+2-Sitzer und den genauen konstruktiven Unterschieden macht Caterham keine Angaben.

Die Karosserie die Kreation des neuen Chefdesigners Anthony Jannarelly. Seine Vision wurde von Italdesign „zum Leben erweckt“, wie es das Unternehmen in der Mitteilung ausdrückt. Dabei wurde aber kein extremes, Serien-fernes Design umgesetzt. „Project V ist nicht nur eine Konzept- oder Designstudie, wir haben während des gesamten Entwicklungsprozesses die technische und produktionstechnische Machbarkeit geprüft“, sagt Bob Laishley, CEO von Caterham Cars und COO der neu gegründeten Elektrosparte Caterham EVo. „Ein elektrischer Caterham in jeder Form und Größe muss dem treu bleiben, was uns von allen anderen unterscheidet: leicht, einfach und mit einem unvergleichlichen Fahrerlebnis – das ist unsere DNA.“

Bei der Präsentation des elektrischen Seven-Technologieträgers hatte Caterham noch eingeschränkt, dass eine Produktion des EV Seven erst erfolgen solle, „wenn die zukünftige Generation der Batterietechnologie dies zulässt“. Beim Project V nennt Laishley konkret einen Marktstart „gegen Ende 2025 oder Anfang 2026“ zu Preisen von umgerechnet 93.800 Euro – allerdings „vorbehaltlich der nächsten Entwicklungsphasen und der technischen Möglichkeiten“.

caterhamcars.com