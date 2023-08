Nexeon baut Anodenmaterialien-Produktion in SÃ¼dkorea

Nexeon, ein in England ansässiger Entwickler von Anodenmaterialien auf Siliziumbasis für Lithium-Ionen-Akkus, hat den Standort für seine erste kommerzielle Produktionsanlage verkündet. Diese wird in der südkoreanischen Industriestadt Gunsan entstehen.

Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen, der Produktionsbeginn ist für 2025 geplant. Die Anlage soll jährlich „Zehntausende Tonnen“ Siliziumanodenmaterial liefern, genauer gibt das Unternehmen die Produktionskapazität in der Mitteilung nicht an.

Dafür gibt es Details zu dem Standort: Nexeon siedelt sich in Gunsan direkt neben einem Standort des südkoreanischen Chemieunternehmens OCI an, mit dem Nexeon eine verbindliche langfristige Liefervereinbarung für Monosilan geschlossen hat, das für die Produktion seiner Siliziumanodenmaterialien benötigt wird. Konkret werden OCI die neue Nexeon-Produktionslinie über „direkte, dedizierte Pipelines zwischen den Anlagen“ mit dem kritischen Rohmaterial versorgen.

Welche Liefermengen Nexeon und OCI genau vereinbart haben, wird nicht genannt. Allerdings verspricht sich Nexeon von der unmittelbaren Nachbarschaft enorme Kostenvorteile. Zum einen nutze man ein „Nebenproduktgas“, das bei der „Herstellung von Polysilizium für Halbleiter im Werk Gunsan entsteht“. zudem könnten beide Unternehmen dadurch „komplexe und teure Logistikvorgänge und Ausrüstung für den Transport von Gaschemikalien“ vermeiden.

Wie wichtig Monosilan für die Herstellung von Silizium-haltigen Anoden ist, zeigt auch ein anderer Deal: Um die eigene Versorgung mit dem Gas sicherzustellen, hatte Ende Juli der Nexeon-Konkurrent Group14 das deutsche Unternehmen Schmid Silicon und dessen Werk in Sachsen übernommen.

Mit Panasonic hatte Nexeon vor einigen Tagen bereits einen ersten prominenten Abnehmer verkündet. Allerdings will der japanische Batteriehersteller die Silizium-Anoden von Nexeon nicht in seinen asiatischen Werken einsetzen, sondern in der im Bau befindlichen Zellfabrik in De Soto im US-Bundesstaat Kansas.

„Die Zusammenarbeit mit OCI ist ein bedeutender Meilenstein, der dazu beitragen wird, unsere Aktivitäten schnell zu skalieren“, sagt Scott Brown, CEO von Nexeon. „Durch die Sicherstellung einer starken Rohstofflieferkette und unserer Liefervereinbarung mit Panasonic sind wir der Lieferung der leistungsstärksten und kosteneffizientesten Siliziumanodenmaterialien einen Schritt näher gekommen – ein wichtiger Wegbereiter für Batterien mit höherer Energiedichte.“

nexeon.co.uk