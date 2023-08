Erstflug für österreichischen Elektro-Trainingsflieger

Der österreichische Flugzeughersteller Diamond Aircraft hat den Erstflug seines vollelektrischen Trainingsfliegers eDA40 am Hauptsitz des Unternehmens in Wiener Neustadt absolviert. Der erfolgreiche Erstflug ist laut dem Unternehmen ein großer Schritt in Richtung Zertifizierung des Flugzeugs.

Bei dem Erstflug, der bereits im Juli stattfand, saß Sören Pedersen, Head of Flight Test bei Diamond am Steuer. Der Flug umfasste Systemprüfungen, alle grundlegenden Manöver und eine erste Leistungsbewertung. „Der Flug verlief wie geplant und lieferte alle gewünschten Ergebnisse“, so das Unternehmen.

Das zweisitzige Modell soll ab Ende 2023 oder Anfang 2024 das erste nach EASA/FAA Part 23 zertifizierte E-Flugzeug mit DC-Schnellladung werden und auf der AERO Friedrichshafen 2024 einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Angetrieben wird die eDA40 vom E-Motor Engineus 100 des französischen Anbieters Safran, der eine maximale Startleistung von 130 kW liefert. Das Batteriesystem kommt von Electric Power Systems (EPS).

„Wir sind sehr stolz, einen weiteren wichtigen Meilenstein für unseren vollelektrischen eDA40 bekannt zu geben. Das Flugzeug hat bei seinem Jungfernflug eine hervorragende Leistung erbracht und alle unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen“, sagt Liqun (Frank) Zhang, CEO von Diamond Aircraft Austria. „Wir freuen uns sehr darauf, ein außergewöhnlich nachhaltiges Flugzeug für den Flugschulungsmarkt von morgen anzubieten.“

Laut Bruno Bellanger, Executive Vice President und General Manager der Energiesparte von Safran Electrical & Power, war es das erste Mal, dass Enginues-Motoren und das elektrische Schutzsystem bei einem Flug eingesetzt wurden. „Die Mitwirkung an der Elektrifizierung der DA40, einem bewährten Flugzeug und Bestseller, war eine spannende technische Herausforderung“, so Bellanger. Für den Enigneus 100 hat Safran vor kurzem die Design Organization Approval der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) erhalten.

Die eDA40 soll in ihrer finalen Version für bis zu 90 Minuten in der Luft bleiben können, nach einem 20-minütigen Ladevorgang soll ein weiterer Flug möglich sein. Dabei sollen laut dem Hersteller die Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Kolbenflugzeugen um bis zu 40 Prozent gesenkt werden.

diamondaircraft.com (Mitteilung), diamondaircraft.com (Produktseite)