Indien: Bharat Petroleum plant Ladesäulen an jeder Tankstelle

Das indische Mineralölunternehmen Bharat Petroleum Corp. Ltd (BPCL) will alle seine Tankstellen in Indien zu „Energiestationen“ machen, die auch Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge bieten. Der genaue Zeitrahmen ist noch nicht bekannt, dafür aber ein erstes Zwischenziel.

In einem ersten Schritt sollen bis Dezember 2024 an 7.000 der insgesamt über 19.000 Tankstellen von BPCL Ladestationen aufgebaut werden. BPCL wird sich zunächst auf Standorte an Autobahnen und in Städten konzentrieren, die von der indischen Regierung priorisiert werden. Details zu den Ladestationen, etwa die Ladeleistung, sind noch nicht bekannt. Auch die geplante Anzahl der Ladestationen je Tankstelle geht aus den indischen Medienberichten noch nicht hervor.

An Autobahnen sollen in beiden Richtungen alle 100 Kilometer Schnelllader errichtet werden. Insgesamt sind an Autobahnen rund 400 Standorte geplant, von denen 80 bereits in Betrieb sind. Derzeit verfügt Bharat Petroleum über insgesamt 747 Ladestationen und 13 Batteriewechselstationen.

Im März hatte die indische Regierung umgerechnet rund 90 Millionen Euro an die Mineralölunternehmen Indian Oil (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) und Hindustan Petroleum (HPCL) vergeben, um bis März 2024 insgesamt knapp 7.500 neue öffentliche DC-Punkte zu errichten. Seinerzeit hieß es, dass sich die Regierung an die Mineralölunternehmen gewendet habe, da es nicht genügend verfügbare Flächen für Ladeinfrastruktur im Land gebe. Ob BPCL für die aktuell angekündigte Investition in Ladeinfrastruktur weitere Fördergelder erhält, ist nicht bekannt.

