Taiga Motors präsentiert zweiten Elektro-Jetski

Taiga Motors, ein kanadischer Hersteller von elektrischen Schneemobilen und Wasserfahrzeugen, hat sein zweites E-Jetski-Modell Orca Performance vorgestellt. Der Orca Performance wird zu Preisen ab 19.490 US-Dollar angeboten und kostet damit rund 7.000 Dollar weniger als das erste Modell Orca Carbon.

Der bis zu 100 km/h schnelle Orca Performance leistet bis zu 120 kW und biete mit einer Akkuladung bis zu zwei Stunden elektrischen Fahrspaß, so der Hersteller. Die Batterie kann laut Taiga optional via DC in weniger als 40 Minuten zu 80 Prozent geladen werden. Damit gleichen die Eckdaten des Antriebs dem teureren Modell Orca Carbon.

Taiga selbst gibt an, dass der Fokus bei dem Perfomance-Modell vor allem darauf lag, die Kosten zu senken, ohne die Fahreigenschaften zu beeinträchtigen. „Unsere Design- und Ingenieurteams haben sich selbst übertroffen und uns in die Lage versetzt, das Design für die Großserienfertigung zu optimieren, ohne die unverwechselbaren Charakterlinien des Orca, die agile Hydrodynamik oder die berauschende Beschleunigung zu beeinträchtigen“, sagt Samuel Bruneau, CEO und Mitbegründer von Taiga.

Mit dem 20.000-Dollar-Modell will Taiga nun den Massenmarkt für Jetskis ins Visier nehmen. „Der Orca Performance stellt einen Paradigmenwechsel dar, indem er das Verbrenner-Wasserfahrzeug von einem der umweltschädlichsten Freizeitboote zu einem vollelektrischen Modell umdefiniert, das in seinem Segment führende Leistung, leisen Betrieb, null Emissionen und reduzierte Betriebskosten bietet“, heißt es in der Ankündigung.

Das Antriebssystem wurde ursprünglich für elektrische Schneemobile entwickelt. Aber auch beim Jetski-Einsatz ist es von Vorteil, dass das System vollständig geschlossen ist. So sollen laut dem Hersteller keine Schadstoffe ins Wasser gelangen können, zudem soll auch keine spezielle Einlagerung im Winter nötig sein. Und die Nebenaggregate haben angeblich seinen so geringen Verbrauch, dass das Fahrzeug bis zu drei Jahre lang ohne Ladevorgang auskommen kann.

Anfang 2022 hatte Taiga Motors wie berichtet in Montreal auch mit der Produktion seiner E-Schneemobile begonnen.

