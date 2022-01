Taiga startet Produktion von E-Schneemobilen

Taiga Motors, ein kanadischer Hersteller von elektrischen Schneemobilen und Wasserfahrzeugen, hat in Montreal mit der Produktion seiner E-Schneemobile begonnen und will in Kürze die ersten Exemplare an Kunden ausliefern.

Wie Taiga mitteilt, wurde das erste E-Schneemobil bereits am 23. Dezember gebaut. Man arbeite noch mit den Behörden an den endgültigen Genehmigungen, um Anfang 2022 die ersten Fahrzeuge an Vorbesteller ausliefern zu können, so das Unternehmen. Reservierungen waren bereits ab 2019 möglich.

Je nach Modell liegt die Leistung bei bis zu 132 kW, womit das unter 300 Kilogramm schwere Schnellmobil in 2,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen kann. Der 27 kWh große Akku ermöglicht dabei laut Hersteller bis zu 140 Kilometer Reichweite.

Taiga bietet drei Versionen an, die für die jeweiligen Einsatzzwecke im bergigen Gelände, Crossover/All-Terrain und Utility/Touring optimiert sind. Die Preise beginnen jeweils bei 17.490 US-Dollar (15.640 Euro). Bei heutiger Bestellung gibt Taiga den Liefertermin mit Herbst 2022 an – nicht nur in Nordamerika, sondern laut der Website auch in Europa.

Im Vorfeld des Produktionsbeginns hatte Taiga offenbar auch mit Verzögerungen und Lieferproblemen aufgrund der Halbleiter-Krise zu kämpfen. „Ich bin stolz auf die bewiesene Fähigkeit und Beharrlichkeit der Mitarbeiter, die gemeinsam die Herausforderungen gemeistert haben, um die beispiellose Lieferkettenvolatilität zu bewältigen“ sagt Taiga-CEO Sam Bruneau.

Darüber hinaus baut Taiga Motors seit dem Herbst 2021 ein Offroad-Ladenetz in Kanada für seine elektrischen Wasserfahrzeuge und Schneemobile auf. Geplant sind „Tausende“ solcher Lademöglichkeiten.

