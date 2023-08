Repower macht Plugâ€™n Roll zur eigenstÃ¤ndigen Tochter

Der Schweizer Energieversorger Repower hat mit der Plug’n Roll AG eine Tochterfirma für ihr eMobility-Angebot gegründet. Repower engagiert sich seit 2012 im Sektor der Elektromobilität. Seit 2016 sind die Aktivitäten in diesem Bereich unter der Marke „Plug’n Roll powered by Repower“ gebündelt.

Nur bisher war die Einheit Plug’n Roll nicht als eigene AG organisiert. Das ist nun der Fall, auch wenn sich an den Eigentümerverhältnissen vorerst nichts ändert: Die neu gegründete Plug’n Roll AG ist zu 100 Prozent im Besitz von Repower.

In der kurzen Mitteilung zur AG-Gründung gibt Repower aber nicht an, ob das so bleiben soll. Zur Begründung des Schritts heißt es, dass man damit die Grundlagen für das weitere, selbstständige Wachstum der Elektromobilitätssparte legen wolle. „Die Schaffung einer eigenen Gesellschaft für Elektromobilität bekräftigt das Bestreben von Repower, ihr Wachstum im Bereich der elektrischen Mobilität fortzusetzen und ihre Position als Anbieterin hochwertiger Angebote zu festigen“, heißt es in dem Schreiben. Es wird jedoch weder bestätigt noch dementiert, ob künftig weitere Investoren bei der AG an Bord geholt werden könnten, um das angestrebte Wachstum zu finanzieren.

Als Full-Service-Provider bietet Plug’n Roll auf dem Schweizer Markt Lösungen im Immobilien- Flotten- und öffentlichen Ladesegment für Geschäftskunden und Endnutzer an. Plug’n Roll verfügt über ein Ladenetzwerk in der Schweiz, in dem ausschließlich mit Ökostrom geladen werden kann, und bietet seinen Kunden europaweiten Zugang zu über 150.000 Ladepunkten an.

repower.com