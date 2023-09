E-Tretroller-Anbieter Lavoie übernimmt VanMoof

Der insolvente niederländische E-Bike-Hersteller VanMoof bekommt einen neuen Besitzer. Lavoie, ein zu McLaren Applied gehörender britischer Anbieter von E-Tretrollern, kündigt die Übernahme von VanMoof an. Lavoie plant, das E-Bike-Geschäft von VanMoof weiterzuentwickeln und auszubauen.

Ein Kaufpreis wird nicht offiziell genannt, doch gegenüber Reuters schätzte Nick Fry, der Chef von McLaren Applied, dass einschließlich des zur Stabilisierung von VanMoof erforderlichen Kapitals „kurzfristig“ eine Investition von „mehreren zehn Millionen“ Pfund nötig sei. „Dies ist eine große Chance für uns, denn VanMoof ist ein Unternehmen mit einem hervorragenden Produkt“, so Fry weiter. „Aber das wird kein Zuckerschlecken, denn dieses Unternehmen hat sich selbst in eine schwierige finanzielle Lage gebracht.“

VanMoof, gestartet als kleiner Hersteller hochwertiger E-Bikes, hatte im Laufe der Zeit den Fokus auf hohe Stückzahlen gelegt – gleichzeitig aber aus Marketing-Gründen die Garantie-Versprechen aufrecht erhalten. Mit dem Fokus auf hohe Stückzahlen sank zum Teil aber die Qualität in der Produktion. Daher haben hohe Kosten für Garantiefälle das Unternehmen wirtschaftlich enorm belastet – bis hin zur Insolvenz im Juli 2023.

Laut der Mitteilung von Lavoie ist die Übernahme Teil der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens, „die darauf abzielt, Premium-E-Mobilität neu zu definieren und die Fortbewegung in belebten städtischen Gebieten als Teil eines angenehmen und aktiven Lebensstils zu verändern“. Die Expansion in den E-Bike-Bereich soll parallel zum bestehenden Geschäft mit „Premium-E-Scootern“ erfolgen. „Diese spannende Synergie ermöglicht es dem Unternehmen, den wachsenden Sektor der E-Mobilität neu zu definieren, indem es sich der urbanen Mobilität über die Welt der ernsthaften Automobiltechnik nähert“, so Lavoie.

„Mit der nächsten Generation von E-Bikes, intelligenter Technologie, innovativem Design und einem treuen Kundenstamm passen VanMoof und Lavoie perfekt zusammen“, sagt Lavoie-CEO Eliott Wertheimer. „VanMoof hat weltweit 190.000 Kunden und unser Ziel ist es, diese Fahrer weiterhin auf der Straße zu halten, während wir das VanMoof-Geschäft stabilisieren und effizient ausbauen und seine Weltklasse-Produkte weiterentwickeln.“

McLaren Applied wurde als Technologie-Sparte und Zulieferer innerhalb der Firmengruppe McLaren Group gegründet, die seit 1985 rund um das Formel-1-Team McLaren aufgebaut wurde. Zu den Firmen gehört das Rennteam McLaren Racing und der Sportwagenbauer McLaren Automotive. McLaren Applied (früher McLaren Applied Technologies) wurde 2021 an einen Finanzinvestor verkauft. McLaren-Applied-Verwaltungsratschef Nick Fry hat seine Vergangenheit im Formel-1-Team.

