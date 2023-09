US-Amerikanerin peilt Weltumrundung im Elektroauto an

Die Abenteurerin Lexie Alford ist im französischen Nizza mit dem rein elektrischen Ford Explorer zu einer Weltumrundung gestartet. Die US-Amerikanerin ist die jüngste Person, die jedes Land der Erde bereist hat. Ihre neue Herausforderung wird Alford in mehr als 30 Länder auf sechs Kontinenten führen.

Mit der „Charge Around The Globe“ will sie aufzeigen, was heute in puncto Reichweite und Ladeinfrastruktur mit einem reinen Elektroauto möglich ist. Zeitgleich hofft sie darauf, der erste Mensch zu sein, der den Erdball rein elektrisch umrundet.

Um den Rekord beanspruchen zu dürfen, muss Lexie Alford strenge Anforderungen erfüllen. Die Wegstrecke muss zum Beispiel mindestens 28.968 Kilometer betragen und dabei zwei antipodische Punkte passieren – also Orte, die sich auf der Erdkugel exakt gegenüber liegen. Zugleich muss die Reise dort enden, wo sie begonnen hat. Mitarbeiter der Organisation RecordSetter protokollieren an verschiedenen Stellen auf der Welt den korrekten Ablauf des Rekordversuchs.

media.ford.com