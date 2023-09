VinFast will ab 2026 in Indonesien produzieren

Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller VinFast will ab 2026 auch in Indonesien produzieren – und dafür tief in die Tasche greifen. Rund 1,2 Milliarden Dollar will der Hersteller in dem südostasiatischem Land langfristig investieren.

Das geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Unklar ist, um welchen Zeitraum es sich handelt. Was sicher ist: Etwa 150 bis 200 Millionen US-Dollar sollen in den Bau eines Werks mit einer jährlichen Kapazität zwischen 30.000 bis 50.000 Autos fließen. Dieses soll 2026 die Produktion aufnehmen. „Zusätzliche Investitionen in dem Land bis zur Höhe des vorläufigen Investitionsziels würden von den Marktbedingungen und anderen Faktoren abhängen“, schreibt das Unternehmen.

Das indonesische Werk wäre das dritte von VinFast nach dem Hauptwerk in der nordvietnamesischen Stadt Haiphong und einem neuen Werk im US-Bundesstaat North Carolina, dessen Inbetriebnahme für 2025 geplant ist.

VinFast sieht Indonesien als einen „potenziellen Schlüsselmarkt“ für EV- und Batterieproduktionsanlagen aufgrund der niedrigen Kosten und der Verfügbarkeit von einheimischen Rohstoffen, so das Unternehmen in der Einreichung. Zudem ist der Mitteilung zu entnehmen, dass der Autobauer seine Modelle e34 und VF 5 im kommenden Jahr auch in Indonesien anbieten will. Die Modelle VF 6 und VF 7 sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Und der Hersteller schmiedet weiter Expansionspläne. In der Mitteilung an die SEC steht ebenfalls, dass VinFast bereits ab 2024 einen Markteinstieg in Indien, Malaysia, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika plant. Auch das Geschäft in Europa solle ausgebaut und weitere Märkte dort erschlossen werden.

„Wir haben weltweit zwischen 40 und 50 potenzielle Märkte identifiziert und planen außerdem, hochwertige Händler zu engagieren, die ab 2024 VinFast-Autos in lokale Märkte importieren und vertreiben sollen“, heißt es in der Mitteilung. In der Anfangsphase könnte VinFast den Vertrieb in den neuen Märkten selbst übernehmen. Allerdings liege das „Hauptaugenmerk auf dem Ausbau unseres Händlernetzes, um unsere Premium-Marken zu vertreiben und unseren Kunden ein hervorragendes Erlebnis zu bieten“.

Bis zum 30. Juni 2023 hat VinFast nach eigenen Angaben insgesamt 18.700 Elektrofahrzeuge verkauft, hauptsächlich in Vietnam. Seit August 2023 ist VinFast an der US-Börse Nasdaq gelistet.

