VinFast vollzieht Börsengang in den USA

VinFast gibt sein Börsendebüt in den USA. Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller hat den angekündigten Zusammenschluss mit der Börsenhülle Black Spade Acquisition abgeschlossen und wird ab dem 15. August unter den Ticker-Symbolen „VFS“ bzw. „VFSWW“ an der Nasdaq gelistet.

Voraussetzung für den Abschluss der Unternehmensfusion war noch die Abstimmung der Aktionäre von Black Spade. Diese votierten am 10. August 2023 für die Transaktion. Bereits am 2. August 2023 hatte die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde, die US Securities and Exchange Commission (SEC), VinFasts geplanten Börsengang grünes Licht gegeben. Der vietnamesische Autobauer gab zu diesem Zeitpunkt an, mit einer Bewertung von 27 Milliarden US-Dollar (derzeit 24,6 Milliarden Euro) zu rechnen.

Bei der Ankündigung des Börsendebüts im Mai war noch von mindestens 23 Milliarden US-Dollar (20,9 Milliarden Euro) die Rede. In der offiziellen Mitteilung zum Börsengang nennt VinFast dazu kein Update. Insgesamt erfolgte der Börsengang von VinFast rund ein Jahr später als zuvor geplant.

„Die Börsennotierung in den USA ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen Expansion von VinFast“, äußert Thuy Le, Global CEO von VinFast Auto Ltd. Der Börsengang sei mehr als nur eine Transaktion an der Börse, er spiegele ein starkes Vertrauensvotum in die eigene Vision und das eigene Potenzial wider und erfülle das eigene Versprechen, intelligente, sichere und umweltfreundliche Elektrofahrzeuge für alle zugänglich zu machen. „Ich schätze die wunderbare Zusammenarbeit mit Black Spade als unseren angesehenen Partnern, die uns auf unserem gemeinsamen Weg in eine grünere Zukunft für uns und zukünftige Generationen begleiten.“

Der Börsengang erfolgt kurz nach dem Spatenstich für das erste US-Werk von VinFast. Die Fabrik in Chatham County im Bundesstaat North Carolina soll 2025 in Betrieb gehen und zunächst mit einer Jahreskapazität von 150.000 E-Autos die Modelle VF 7, VF 8 und VF 9 fertigen.

VinFast wurde 2017 als Mitglied des vietnamesischen Kongolmerats Vingroup gegründet und agiert seit 2022 als reiner Elektroautohersteller. In Vietnam ist das Unternehmen mit den vier E-Modellen VF e34, VF 8, VF 9 und VF 5 auf dem Markt. Aktuell steht das Unternehmen an der Schwelle zur globalen Expansion: Ende April hatte VinFast eigenen Angaben zufolge knapp 3.000 Elektroautos in die USA und Kanada exportiert. Noch in diesem Jahr wollen die Vietnamesen ihre Stromer auch nach Europa bringen, konkret nach Deutschland, Frankreich und in die Niederlande.

Hierzulande hat das Unternehmen inzwischen drei Showrooms eingerichtet, in Berlin, Köln und Oberhausen. Während die Expansion bei den Stores weitergeht, lassen die ersten Auslieferungen in Deutschland weiter auf sich warten. Für den VF 8 wurde ursprünglich das vierte Quartal 2022 angepeilt. Nachdem der verschobene Termin im Q1 2023 ebenfalls nicht gehalten werden konnte, bestätigte das Unternehmen der „Automobilwoche“, dass der erste VF 8 im dritten Quartal 2023 an Kunden geliefert werden solle. Beim größeren VF 9 ist nun das zweite Quartal 2024 geplant – statt ebenfalls dem Q4 2022.

vinfastauto.us