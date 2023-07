VinFast beginnt Bau von E-Auto-Werk in den USA

Der vietnamesische Elektroauto-Hersteller VinFast hat mit dem Bau seines ersten Werks in den USA begonnen. Die im März 2022 angekündigte Fabrik in Chatham County im Bundesstaat North Carolina soll E-Autos, E-Busse und Batterien hierfür produzieren.

Der Betriebsstart war ursprünglich für Juli 2024 geplant, wurde aber später auf 2025 verschoben. In der ersten Phase soll das US-Werk von VinFast Kapazitäten für 150.000 Fahrzeuge pro Jahr bieten. Der Staat North Carolina fördert das Vorhaben mit insgesamt 1,2 Milliarden Dollar (rund 1,1 Milliarden Euro).

Das Werk wird am Triangle Innovation Point in Chatham County auf einer Fläche von 728 Hektar gebaut (Original-Angabe: 1.800 Acres). Neben dem eigentlichen Fahrzeugwerk und der Batteriemontage sollen auf dem Komplex auch Zulieferbetriebe angesiedelt werden. Zu deren Größe oder Anzahl macht VinFast derzeit aber keine Angaben. Die Genehmigung für den Bau der ersten Phase liegt schon vor.

Neben dem Bau der Produktionsstätte will VinFast auch sein Vertriebs- und Servicenetz erweitern, vorerst aber mit dem Fokus auf Kalifornien. Dort sollen auch vermehrt Produktveranstaltungen und Probefahrten organisiert werden, so das Unternehmen. Dabei lief der Start in den USA nicht wie geplant Die 999 noch in 2022 in die USA verschifften VF 8 wurden nicht mehr wie vorgesehen im selben Jahr ausgeliefert, sondern erst in diesem Frühjahr. Und in der Folge erhielt der VF 8 von US-Testern vorrangig negative Kritiken.

„Die Produktionsstätte in North Carolina ist eines der Schlüsselprojekte von VinFast. Wenn das Werk seinen Betrieb aufnimmt, wird es VinFasts Hauptlieferant von Elektrofahrzeugen für den nordamerikanischen Markt sein, sodass wir die Produktions- und Geschäftsaktivitäten optimieren können“, sagt Le Thi Thu Thuy, CEO von VinFast Auto. „Wir hoffen, dass der Bau der Fabrik in Chatham County dazu beitragen wird, die saubere Energiewirtschaft in den USA voranzutreiben und die grüne Mobilitätsstrategie von North Carolina zu unterstützen.“

