US-Fabrik von VinFast verzögert sich bis 2025

Das erste US-Werk des vietnamesischen Elektrofahrzeug-Herstellers VinFast verzögert sich. Die vor rund einem Jahr angekündigte Fabrik in Chatham County im Bundesstaat North Carolina sollte ursprünglich im Juli 2024 den Betrieb aufnehmen, doch dies wurde nun auf das Jahr 2025 verschoben.

Die Anlage in Chatham County nahe Raleigh im Zentrum des Bundesstaates soll auf einem über 700 Hektar großen Gelände entstehen. Im März 2022 war von einer Produktionskapazität von zunächst 150.000 Fahrzeugen pro Jahr die Rede, später sollen dort bis zu 250.000 Autos pro Jahr gebaut werden können.

Doch nicht nur der weitere Ausbau, sondern schon die Inbetriebnahme der ersten Phase wird nun später erfolgen. „Wir brauchen mehr Zeit, um die Verwaltungsverfahren abzuschließen“, erklärte VinFast zu der Verzögerung. Näher als 2025 wurde der neue Zeitkorridor aber nicht eingegrenzt. Somit ist von einer Verzögerung zwischen sechs und 18 Monaten alles möglich.

Im Februar hatte VinFast von den örtlichen Behörden eine erste Genehmigung erhalten, dabei ging es vor allem um die Luftreinheit. Eine weitere Genehmigung des US Army Corps of Engineers steht aber noch aus – dabei stehen die Auswirkungen auf die Wasserqualität und die Feuchtgebiete in der Gegend im Fokus.

- ANZEIGE -

In North Carolina will VinFast früheren Angaben zufolge die beiden SUV-Modelle VF 8 und VF 9 bauen. Diese sollen nicht in den Export gehen, sondern nur in Nordamerika verkauft werden.

Die erste Charge von 999 VF 8 hatte VinFast wie berichtet bereits im November 2022 in Richtung USA verschifft. Die in Vietnam gebauten Fahrzeuge sind aufgrund ihrer Herkunft und der verwendeten Batterie-Rohstoffe in den USA nicht förderfähig. Die in North Carolina gebauten VinFasts wären das aber – aus diesem Grund spielt das US-Werk eine wichtige Rolle in den strategischen Plänen des Unternehmens.

reuters.com