VinFast verschifft erste E-Auto-Charge in die USA

Der vietnamesische E-Auto-Hersteller VinFast hat mit dem Export seiner Stromer begonnen. Die erste Charge von 999 VF 8 wurde in USA verschifft, wo sie noch in diesem Jahr ausgeliefert werden sollen. Die ersten VF 9 sollen dann Anfang 2023 folgen – in Vietnam, aber auch international.

Nach dieser ersten Charge von Autos für den US-Markt wird VinFast weitere VF 8 nach Kanada und Europa exportieren, um sie dort ab Anfang 2023 an Kunden auszuliefern. Das hat nun der US-Ableger des vietnamesischen Autobauers mitgeteilt. Für die Verschiffung wurde eigens eine kleine Zeremonie abgehalten, da es ein „bemerkenswerter Meilenstein in der Geschichte der vietnamesischen Automobilindustrie“ sei, wenn Elektroautos aus eigener Produktion auf dem Weltmarkt angeboten und ausgeliefert werden.

Die Fahrzeuge wurden im Hafen von Hai Phang an Bord des Transporters „Silver Queen“ gebracht Fahrt über den Pazifik soll rund 20 Tage dauern, damit würde die Silver Queen am oder um den 15. Dezember in Kalifornien ankommen. Daher sollen die ersten US-Kunden (vermutlich an der Westküste) noch in diesem Jahr mit der Auslieferung rechnen können.

Auf seinem Heimatmarkt Vietnam hatte VinFast im September die ersten Fahrzeuge an Kunden übergeben. In Europa bietet VinFast derzeit wie berichtet den VF8 und VF9 auf Reservierungsbasis an, hier sollen die Auslieferungen mit dem VF8 wie oben erwähnt Anfang 2023 beginnen. Bis Ende 2022 plant VinFast, über 50 Stores in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden zu eröffnen.

In den USA hatte der Autoabo-Dienst Autonomy seine Bestellung bei VinFast kürzlich auf mehr als 2.500 Elektroautos aufgestockt. Ob unter den ersten 999 Exemplaren auch bereits Fahrzeuge für Autonomy oder ausschließlich für Privatkunden sind, ist nicht bekannt.

„Der Export der ersten 999 VF 8 ist ein bedeutendes Ereignis für VinFast und Vingroup und ein stolzer historischer Meilenstein für die vietnamesische Automobilindustrie“, sagt Nguyen Viet Quang, stellvertretender Vorsitzender und CEO von Vingroup. „Es bestätigt, dass Vietnam erfolgreich qualitativ hochwertige Elektrofahrzeuge produziert hat, die bereit sind, auf dem internationalen Markt zu konkurrieren.“

Nach dem VF8 sollen bald auch die Auslieferungen des VF9 anlaufen. Die ersten Exemplare des größeren E-SUV von VinFast sollen „im ersten Quartal 2023 an Kunden in Vietnam und auf internationalen Märkten übergeben“ werden.

