VinFast liefert 100 VF 8 in Vietnam aus

Der vietnamesische E-Auto-Hersteller VinFast hat mit den Auslieferungen seines SUV-Modells VF 8 begonnen. Die ersten 100 Exemplare wurden an Kunden in Vietnam übergeben. Die ersten internationalen Kunden sollen ihre Fahrzeuge im Dezember 2022 erhalten.

Dabei handelt es sich um eine Export-Charge von 5.000 Fahrzeugen für die USA, Kanada und Europa, wie VinFast mitteilt. Der Termin im Dezember könnte für deutsche VF-8-Besteller wichtig sein: Bei Zulassung noch in diesem Jahr ist der VF 8, der ab 43.900 Euro erhältlich ist, für den Umweltbonus von bis zu 9.570 Euro qualifiziert. Bei Zulassung ab dem 1. Januar 2023 gibt es bekanntlich weniger Geld vom Staat. Aber: Noch ist der VinFast VF 8 – anders als die Modelle einiger chinesischer Hersteller – auf der BAFA-Liste der förderfähigen Fahrzeuge noch nicht aufgeführt.

Der VF 8 ist 4,75 Meter lang. Die Batterie kommt auf 82 kWh nutzbaren Energiegehalt. Je nach Ausstattung ergibt das zwischen 400 und 420 Kilometer Reichweite. Das „Eco“-Modell ist mit 260 kW angegeben, der VF 8 „Plus“ mit 300 kW. Zudem steht das Eco-Modell auf 19-Zöllern, der Plus auf 20-Zoll-Felgen (21 Zoll optional).

Die Batterie ist nicht Teil des Fahrzeugpreises, sondern wird für 120 Euro pro Monat gemietet. Seit dem 1. September bietet VinFast aber auch die Möglichkeit des Batteriekaufs – eigentlich war dieser Schritt erst für 2024 angekündigt. Die Preise für den Batteriekauf nennt VinFast in der aktuellen Mitteilung nicht.

„Der heutige Tag markiert einen Wendepunkt für die vietnamesische Autoindustrie“, sagt Le Thi Thu Thuy, stellvertretende Vorsitzende der Vingroup und CEO von VinFas, im Rahmen der Veranstaltung zur Auslieferung der ersten Fahrzeuge. „In diesem historischen Moment freuen wir uns sehr, die erste Charge vollelektrischer VF-8-Fahrzeuge an unsere ersten Kunden in Vietnam zu liefern. Und sehr bald wird diese Begeisterung von mehr als 65.000 Kunden weltweit geteilt werden.“

Quelle: Info per E-Mail, prnewswire.com