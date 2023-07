Vinfast erÃ¶ffnet dritten Deutschland-Showroom in Berlin

Der vietnamesische E-Auto-Hersteller VinFast hat einen neuen Showroom in Berlin eröffnet. Der Store ist der dritte in Deutschland und setzt den Ausbau des Netzwerkes der Marke in Europa fort.

VinFast Berlin liegt „im Herzen der deutschen Hauptstadt“, wie es das Unternehmen ausdrückt. Der Standort in der Friedrichstraße 79-80 ist in der Tat zentral gelegen – in der Nähe des Boulevards Unter den Linden, des Gendarmenmarktes sowie des Brandenburger Tores. Dort werden zwar auch die beiden E-SUV VF 8 und VF 9 ausgestellt, im Marketing-Sprech soll es aber mehr sein als ein klassischer Showroom. Der Standort ermögliche den Besuchern, „die herausragenden Fahrzeugtechnologien der Marke sowie die Innen- und Außendesigns der atemberaubenden – von Pininfarina entworfenen – VF 8 und VF 9 aus erster Hand zu erkunden“.

„Das wachsende Filialnetz von VinFast ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, während der gesamten Reise zum Besitz eines Elektrofahrzeugs zuverlässige Verbindungen zu unseren europäischen Kunden aufzubauen“, sagt Nguyen Thanh Thuy, CEO von VinFast Europe. „VinFast Berlin als neuer Bestandteil unserer Präsenz in Europa zeigt deutlich unser anhaltendes Engagement und unsere Investitionen, um die Revolution der nachhaltigen Mobilität in der Region voranzutreiben.“

In Deutschland ist es nach Köln und Oberhausen der dritte Store und erst der achte in Europa – neben zwei Standorten in Paris, einem in Rennes sowie Amsterdam und Rotterdam. Laut der Mitteilung sollen weitere Stores „bald“ in Hamburg, München und Frankfurt eröffnen, auch in den Niederlanden soll mit Den Haag ein Store hinzukommen. In Frankreich sind mit Montpellier und Nizza gleich zwei weitere Showrooms geplant. Insgesamt sollen in Deutschland 25 Stores entstehen, in ganz Europa über 50.

Während die Expansion bei den Stores weitergeht, lassen die ersten Auslieferungen in Deutschland weiter auf sich warten. Für den VF 8 wurde ursprünglich das vierte Quartal 2022 angepeilt. Nachdem der verschobene Termin im Q1 2023 ebenfalls nicht gehalten werden konnte, bestätigte das Unternehmen der „Automobilwoche“, dass der erste VF 8 im dritten Quartal 2023 an Kunden geliefert werden solle. Beim größeren VF 9 ist nun das zweite Quartal 2024 geplant – statt ebenfalls dem Q4 2022.

Zudem gab es Berichte, wonach im März eines der ausgestellten Fahrzeuge im Showroom am Kölner Rudolfplatz gebrannt habe.

Quelle: Info per E-Mail (deutsche Mitteilung), vingroup.net (englische Mitteilung), automobilwoche.de (verschobene Liefertermine), manager-magazin.de (Fahrzeugbrand)