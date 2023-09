Schweden: X Shore stellt drittes Elektroboot vor

Der schwedische Elektroboot-Hersteller X Shore hat sein drittes Modell präsentiert. Das X Shore Pro baut auf der Plattform des Flaggschiff-Modells Eelex 8000 auf, richtet sich aber an den professionellen maritimen Sektor – etwa an Shuttle-Dienste und Küstenwachen.

Das acht Meter lange X Shore Pro wird in einer offenen und geschlossen Variante auf den Markt kommen. Detaillierte Angaben zum Antrieb und zu den Preisen macht X Shore noch nicht. Die technischen Eckdaten sollen aber mit dem Eelex 8000 vergleichbar sein. Dieses Modell verfügt wie berichtet über einen 225 kW starken Motor und Batterien von Kreisel Electric mit 126 kWh Kapazität.

Das X Shore Pro ist mit einer Kabine erhältlich, deren Innenraum mit Sitzplätzen für acht Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder konfiguriert werden kann – oder je nach Geschäftsmodell. Es gibt auch eine offene Version mit mehr Laderaum an Deck. Jedes Modell wird auf Bestellung im Werk des Unternehmens in schwedischen Nyköping gebaut, so das Unternehmen. Einer der ersten Pros soll etwa für den Transport von schwedischen Schulkindern in den Schären eingesetzt werden.

„Das X Shore Pro zeigt, dass Elektroboote einen großen Wandel herbeiführen und das Leben von mehr Menschen erreichen können“, sagt Geschäftsführerin Jenny Keisu. „Wir können nicht erwarten, dass Bürgerinnen und Bürger die Umstellung auf emissionsfreie Transporte im Alleingang vorantreiben, die wir brauchen, um den Klimawandel zu bremsen – dieser Wandel muss von Unternehmen, Städten und Politikern vorangetrieben werden. Mit der Einführung des Pro stellt X Shore ein wertvolles Instrument zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zur Verfügung.“

Neben dem Eelex 8000 und dem neuen Modell X Shore Pro bietet der schwedische Hersteller das mit Preisen ab 99.000 Euro deutlich günstigere 6,5-Meter-Boot X Shore 1 an. Letzteres wurde 2022 vorgestellt und wird seit Juli 2023 ausgeliefert.

