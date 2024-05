Stellvertretender CEO Javier Varela verlässt Volvo Cars

Javier wird seine Funktion einer Unternehmensmitteilung zufolge aufgeben, „um sich mit sofortiger Wirkung auf seine neue Aufgabe vorzubereiten“. Varela war seit 2016 Mitglied des Executive Management Teams von Volvo Cars und seit 2022 als COO und stellvertretender CEO tätig. Als Konsequenz daraus sowie „im Einklang mit der laufenden Nachfolgeplanung und Organisationsgestaltung des Unternehmens“ wird das Executive Management Team (EMT) des Unternehmens um Erik Severinson als Chief Product & Strategy Officer, Anders Bell als Chief Engineering & Technology Officer und Francesca Gamboni als Chief Supply Chain Officer erweitert. Sie alle berichten an CEO Jim Rowan.

„Ich freue mich, Anders, Erik und Francesca in unserem Executive Management Team begrüßen zu dürfen. Diese Veränderung wird uns helfen, unsere Struktur im operativen Bereich zu verflachen und diese wichtigen Bereiche bei der Umsetzung unserer technologischen und kommerziellen Transformation zu stärken“, wird Jim Rowan, CEO von Volvo Cars, zitiert. „Gleichzeitig möchte ich Javier meinen aufrichtigen Dank aussprechen, der sich nach fast acht Jahren immenser Leistungen für Volvo Cars entschlossen hat, neue Herausforderungen außerhalb des Unternehmens anzunehmen. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen.“

Javier war 2022 durch eine Neustrukturierung zum COO und stellvertretenden CEO geworden, die auf Rowan zurückging. Rowan selbst hatte erst kurz zuvor den Posten als CEO vom langjährigen Volvo-Chef Hakan Samuelsson übernommen.

Aus eMobility-Sicht interessant ist die Personalie Anders Bell. Er ist seit 2022 als Head of Engineering bei Volvo Cars tätig und rückt nun wie erwähnt in das Executive Management Team vor. Er war zwar lange im Unternehmen, verbrachte aber vor 2022 sechs Jahre in leitender Positionen bei Tesla. In seiner jetzigen Rolle bei Volvo Cars leitet Bell die Bereiche Fahrzeugtechnik, Forschung und Entwicklung in den Bereichen Hardware und Software sowie Sicherheit.

media.volvocars.com