Big Bus Tours will 40 Elektrobusse in Sightseeing-Flotte aufnehmen

Diese Erweiterung der Flotte besteht aus 20 brandneuen Elektrobussen des chinesischen Herstellers Ankai (siehe Bild), die in Paris und Wien eingeführt werden. Zudem werden 20 Verbrenner-Busse aus der bestehenden Flotte in Elektrobusse umgerüstet, um danach wieder in London eingesetzt zu werden. Die Umrüstung übernimmt der Spezialist Equipmake, der den Auftrag wie berichtet bereits vor einigen Monaten bekanntgegeben hatte.

Die zu 100 Prozent elektrisch betriebenen Doppeldecker-Busse mit offenem Verdeck werden in diesem Sommer in Betrieb genommen, womit die gesamte Elektroflotte von Big Bus Tours auf 51 Fahrzeuge anwächst. Das entspricht etwas mehr als 10 Prozent der weltweiten Flotte von Big Bus Tours. Das britische Unternehmen ist in zahlreichen europäischen Ländern aktiv, aber auch in Australien, Indien, Malaysia oder den USA.

Die Busse tragen eine neue Lackierung, die nach Aussage von Big Bus Tours das Engagement des Unternehmens auf dem Weg in eine grünere Zukunft unterstreicht. „Wir freuen uns sehr, diese neuen Elektrobusse als Teil unserer Investition in die Nachhaltigkeit begrüßen zu dürfen“, sagte Pat Waterman, Executive Chairman von Big Bus Tours. „Diese EV-Erweiterung ist ein großer Schritt nach vorn bei der Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks und der Verbesserung des Reiseerlebnisses für unsere Kunden. Ich freue mich darauf, dass unsere Gäste diese umweltfreundlichen Touren in unseren fantastischen Städten genießen werden.“

