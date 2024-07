Chinas Drohnen-Spezialist DJI steigt in Elektrobike-Markt ein

Die Amflow-Modelle fahren mit einem schlanken Rahmen aus Carbon vor, in den der DJI-Antrieb namens Avinox integriert ist. Der E-Motor wieg 2,52 Kilogramm und gibt die gesetzlich vorgeschriebenen 250 Watt Dauerleistung ab, kann aber in der Spitze kurzfristig bis zu 850 Watt leisten. Das Drehmoment gibt der Hersteller mit 105 Nm an. Die Kraft wird über ein Planetengetriebe an die Räder geleitet.

DJI trägt auch die Batterien und die Ladetechnik bei. Zur Auswahl stehen zwei in den Rahmen integrierte Akkus mit 600 oder 800 Wh und einem Gewicht von 2,7 bzw. 3,6 Kilogramm. Geladen werden können die Batterien mittels eines sogenannten Super Charger mit 504 Watt. Damit soll sich die Ladezeit (0 auf 75 % SoC) beim 800-Wh-Akku auf rund 1,5 Stunden reduzieren.

Als besondere Merkmale der Amflow-Räder sind zudem ein Zwei-Zoll-Touchscreen im Oberrohr, Bremsen von Magura und ein Sattel vom Typ Ergon SM Pro zu nennen. Das Gesamtgewicht beziffert der Hersteller je nach Ausstattung auf 19,2 bis 21,5 Kilogramm. Preise sind noch nicht publik.

„Unsere Leidenschaft zur Innovation bei DJI sowie unser Know-how in der Batterie- und Motortechnologie, das wir durch unsere Drohnen und Kamera-Stabilisierungssysteme aufgebaut haben, führten uns zur Entwicklung von Avinox“, äußert Christina Zhang, Senior Director of Corporate Strategy bei DJI. Sie führt aus, dass die Expansion in diese Branche für DJI ein natürlicher Schritt sei, „da wir die Technologien, die für E-Bike-Systeme unerlässlich sind, perfekt beherrschen“.

pedelec-elektro-fahrrad.de, amflowbikes.com (Webseite), dji.com (Webseite)