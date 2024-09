Kia EV3 Kompakt-SUV ab 349€ monatlich im Leasing

Kia EV3 im Leasing ab 349 Euro monatlich erhältlich

Er ist der kleine Bruder des EV9 und soll ab Ende des Jahres ausgeliefert werden. Die Rede ist vom Kia EV3. Seit wenigen Tagen ist das elektrische Kompakt-SUV in Deutschland bestellbar. Der Fünfsitzer ist 4 Meter 30 lang und kommt auf einen Radstand von 2 Meter 68. Der 150 Kilowatt starke Frontantrieb kann mit zwei verschiedenen Batteriegrößen kombiniert werden. Diese bieten entweder bis zu 436 oder gar 605 Kilometer Reichweite. Beide Akkus lassen sich in rund einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent laden. Diese Werte sind ordentlich! Optisch setzt Kia beim EV3 auf ein robustes Design. Zu den Merkmalen zählt die neue Interpretation des Kia-typischen „Tigergesichts“. Dazu gehört auch das jüngste Beleuchtungskonzept der Marke, dessen Grafik an die Darstellung von Sternbildern angelehnt ist. Doch was bietet das kompakte Elektroauto außer dem außergewöhnlichen Design noch? Die Basis-Ausstattung Air umfasst 17-Zoll-Alufelgen und eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Im Cockpit gibt es ein 12,3-Zoll-Display für den Fahrer und einen weiteren Touchscreen dieser Größe für das Infotainment.