Alpine A290 Rallye: Elektro-Feuerwerk für den Schotter

Mit der A290 Rallye bringt Alpine eine rein elektrische Motorsportversion seines neuen Kleinwagens auf die Strecke – und tritt damit ein spannendes Erbe an. Denn bereits in den 1970er- und 80er-Jahren sorgte der Renault 5 Alpine bei Rallyes für Aufsehen. Die neue A290 Rallye knüpft genau daran an – diesmal allerdings voll elektrisch. Das auf Kunden zugeschnittene Rennfahrzeug basiert auf dem Renault 5 E-Tech Electric und ist technisch eng verwandt mit der zivilen Alpine A290. Für 59.990 Euro erhalten ambitionierte Privatfahrer ein kompromisslos sportliches E-Auto für den Rallye-Einsatz – und damit die erste Alpine mit E-Antrieb, die offiziell im Motorsport startet. Das sportliche Modell ist damit rund 18.000 Euro teurer als die stärkste Serienvariante, die A290 GT Performance.