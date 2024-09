ENYCHARGE von Hensel: Schneller war E-Mobilität noch nie

Die Energiewende birgt für das Elektrohandwerk sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Ein erhöhter Bedarf an elektrischer Infrastruktur bringt neue Aufträge, aber auch einen Fachkräftemangel und veränderte regulatorische Anforderungen mit sich. Vor diesem Hintergrund hat Hensel intensiv daran gearbeitet, eine Lösung zu entwickeln, die nicht nur die Bedürfnisse des Elektrohandwerks erfüllt, sondern auch einen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende leistet.

„ENYCHARGE ist das Ergebnis unserer Bemühungen, den Markt neu zu denken und innovative Lösungen anzubieten“, erklärt Philipp Hensel Geschäftsführender Gesellschafter von Hensel. „Gemeinsam mit dem Elektrohandwerk haben wir die Herausforderungen der täglichen Praxis identifiziert und ENYCHARGE als passende Antwort darauf entwickelt. So möchten wir die Energiewende als Partner des Handwerks aktiv mitgestalten.“

Die wichtigsten Merkmale von ENYCHARGE umfassen:

Das weltweit breiteste Sortiment an standardisierten Ladeverteilern : Hensel bietet mit 77 Produkten, das größte Sortiment an standardisierten und anschlussfertigen Ladeverteilern mit klarer Preisstruktur, um Elektrohandwerkern die Auswahl und Planung zu erleichtern. Von standardisierten Lösungen für 2 bis 36 Ladepunkte pro Verteiler, einschließlich Varianten für 11 kW und 22 kW Anwendungen, bis hin zu Außenschrank und Netzwerktechnik, bietet das Sortiment eine umfassende Abdeckung aller typischen Einsatzszenarien. Ergänzt wird dies durch Hauptverteiler, die die Versorgung mehrerer Ladeverteiler oder Stromschienensysteme ermöglichen und somit das Portfolio abrunden.

: Hensel bietet mit 77 Produkten, das größte Sortiment an standardisierten und anschlussfertigen Ladeverteilern mit klarer Preisstruktur, um Elektrohandwerkern die Auswahl und Planung zu erleichtern. Von standardisierten Lösungen für 2 bis 36 Ladepunkte pro Verteiler, einschließlich Varianten für 11 kW und 22 kW Anwendungen, bis hin zu Außenschrank und Netzwerktechnik, bietet das Sortiment eine umfassende Abdeckung aller typischen Einsatzszenarien. Ergänzt wird dies durch Hauptverteiler, die die Versorgung mehrerer Ladeverteiler oder Stromschienensysteme ermöglichen und somit das Portfolio abrunden. Der einfachste Auswahl- und Bestellvorgang: Durch den praktischen Produktfinder in der ENYEXPERT-App von Hensel oder auf der Website des Unternehmens können Fachbetriebe mittels nur 5 Fragen und innerhalb von 5 Minuten den passenden Ladeverteiler für ihre Projekte auswählen und bequem über die ELBRIDGE-Schnittstelle bei Elektrogroßhandel Ihres Vertrauens bestellen.

Durch den praktischen Produktfinder in der ENYEXPERT-App von Hensel oder auf der Website des Unternehmens können Fachbetriebe mittels nur 5 Fragen und innerhalb von 5 Minuten den passenden Ladeverteiler für ihre Projekte auswählen und bequem über die ELBRIDGE-Schnittstelle bei Elektrogroßhandel Ihres Vertrauens bestellen. Die schnellste Lieferung von Verteilungen: Hensel gewährleistet eine versandfertige Lösung innerhalb von nur 5 Werktagen, um auch bei dynamischen Auftragslagen den Projektplan einhalten zu können.

Hensel gewährleistet eine versandfertige Lösung innerhalb von nur 5 Werktagen, um auch bei dynamischen Auftragslagen den Projektplan einhalten zu können. Zertifizierte Qualität und Dokumentation: Alle Ladeverteiler von Hensel sind vollständig getestet, zertifiziert und gemäß DIN EN IEC 61439-7 dokumentiert, um Elektriker-Teams zu entlasten und eine reibungslose Installation zu gewährleisten. Ein mitgelieferter digital bearbeitbarer Stromlaufplan ermöglicht per Standard-Office-Software eine einfache Nachbearbeitung des Dokuments. HENSEL hält alle relevanten Normen ein und übernimmt die Haftung für die Ladeverteiler.

„ENYCHARGE ist weit mehr als nur eine neue Produktreihe. Wir bieten ein Rundum-Sorglospaket.“, erklärt Valerie Becker, Leiterin Produktmanagement. „Mit standardisierten Verteilern für jeden Anwendungsfall und einem einzigartigen Liefer- und Serviceversprechen erleichtern wir dem Elektrohandwerk den Zugang zu diesen komplexen Lösungen und unterstützen es dabei, seinen dynamischen Alltag zu meistern.“

Über HENSEL

Als weltweit agierendes Familienunternehmen garantiert die Gustav Hensel GmbH & Co. KG die sichere Verteilung elektrischer Energie in Industrie, Gewerbe und Infrastruktur. Mit über 1.000 Beschäftigten, davon 640 in Deutschland, 14 Töchtern im In- und Ausland, agiert das Unternehmen seit über 90 Jahren erfolgreich am Markt. Voller Begeisterung arbeitet das Team von HENSEL daran, seine Produkte und Services auf das nächste Level zu heben. Immer wichtiger werden Lösungen für die Bereiche Photovoltaik und E-Mobilität. So leistet HENSEL einen aktiven Beitrag zur Energiewende und arbeitet an einer sichereren elektrischen Zukunft.

Das Produktportfolio reicht von Kabelabzweigkästen über Kleinverteiler bis 63 A, Installationsverteiler bis 250 A, Energieverteiler bis 630 A bis zu Niederspannungs-Schaltanlagen bis 5000 A. Mit den ENYSUN Verteilern bietet HENSEL im Bereich Photovoltaik anschlussfertige Lösungen. Im Bereich der Elektromobilität setzt HENSEL auf die anschlussfertigen Ladeverteiler ENYCHARGE für das gleichzeitige Laden mehrerer E-Fahrzeuge.

Weitere Informationen unter hensel-electric.de sowie auf Linkedin, Instagram, Facebook und YouTube.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Advertorial. Für die Inhalte ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Sie haben Interesse an dieser Werbeform? Dann sprechen Sie uns via werbung@electrive.net gerne an!