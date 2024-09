Von E-Transporter bis E-Trucks: Vorschau auf die IAA Nutzfahrzeuge

Die IAA Transportation öffnet heute ihre Tore: Zunächst dürfen Pressevertreter in die Messehallen in Hannover. Im Rampenlicht stehen auf der Nutzfahrzeug-Messe nicht nur XXL-Stromer für den schweren Güterverkehr, sondern auch jede Menge alternativ angetriebene Transporter für Firmenflotten. Der Markt ist in Bewegung: neue Akteure, innovative Ansätze, Europa-Premieren – wir liefern eine erste Vorschau. Interessant dürfte es bei Kia werden: Der Hersteller feiert in Hannover die Europapremiere einer neuen elektrischen Transporter-Generation. Es handelt sich um Kias ersten Aufschlag im Nutzfahrzeug-Bereich überhaupt! Im Fokus steht bei Kia die Modularität der neuen Nutzfahrzeuge. So sollen sich auf einer einheitlichen Fahrzeugbasis verschiedenste Aufbauten für den Transport von Menschen und Gütern nutzen lassen. Der Wechsel erfolgt auf Basis einer elektromagnetischen und mechanischen Kupplungstechnologie. Auf diese Weise sollen sich die leichten Elektro-Nutzfahrzeuge von Kia beispielsweise tagsüber in ein Taxi, nachts in einen Lieferwagen und am Wochenende in ein persönliches Freizeitfahrzeug verwandeln lassen.