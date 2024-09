Elektroden-Startup Anaphite nimmt 12,5 Mio. Euro ein

Anaphite gibt bekannt, von Investoren insgesamt 10,4 Millionen Pfund eingesammelt zu haben, umgerechnet rund 12,5 Millionen Euro. Als führende Geldgeber der Runde werden World Fund und Maniv aufgezählt, neu an Bord sind zudem u.a. EEI und Nesta. Daneben ging die Runde „mit weiterer Beteiligung der bestehenden Investoren Elbow Beach Capital und Wealth Club“ einher, wie es in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung heißt.

Das frische Kapital soll es Anaphite ermöglichen, seine patentierte Technologie zur Trockenbeschichtung zu skalieren. Diese habe das Potenzial, die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge um 30 weniger CO2-intensiv und um 40 Prozent billiger zu machen, so das Unternehmen, das zudem angibt, bereits mit globalen Auto- und Batteriezellenherstellern zusammenzuarbeiten.

Anaphite wurde 2018 von dem Chemiker Sam Burrow (CTO) und dem Physiker Alexander Hewitt (COO) gegründet. Kern des proprietären Beschichtungsansatzes der Briten ist ein chemisches Kompositionsverfahren, „aus dem ein ,Vorläuferpulver‘ entsteht, das eine zuverlässige Trockenbeschichtung für eine schnelle und leistungsstarke Elektrodenproduktion gewährleistet“, wie es heißt. Die Beschichtung mit der Anaphite-Technologie soll neben den bereits genannten Vorteilen das Potenzial haben, etwa 15 Prozent der Produktionsfläche einzusparen.

In den vergangenen 18 Monaten hat Anaphite nach eigenen Angaben eine Pilotfertigung in Betrieb genommen. Das neue Kapital soll die junge Firma nun unter anderem in die Lage versetzen, eine Anlage vollständig in Betrieb zu nehmen, „die Tonnen des patentierten Verbundkathodenmaterials des Unternehmens liefern kann“, so die Unternehmensleitung. Und: Die Finanzierung werde auch umfangreiche Neueinstellungen und weitere F&E-Investitionen zur Erweiterung des Technologieportfolios unterstützen.

In den Worten von Alexander Hewitt, Mitbegründer und COO von Anaphite, wird die Finanzierung Anaphite helfen, sich zu vergrößern und ein bevorzugter Partner für den globalen Markt zu werden. „Elektroden für Lithium-Ionen-Batterien werden seit Jahrzehnten auf die gleiche Weise hergestellt, und mit dem Beginn der nachhaltigen Energiewende gibt es in der Branche einen akuten Bedarf an Veränderungen und Verbesserungen. Unsere Technologie hat das Potenzial, den Elektrodenproduktionsprozess zu revolutionieren und gleichzeitig die Kosten und Emissionen für Elektrofahrzeug- und Zellhersteller zu senken.“

