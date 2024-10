Es geht aufwärts – E-Auto-Zulassungszahlen im September

Auch diesen Monat hat die Redaktion von electrive in ihrem eMobility Dashboard die aktuellen Neuzulassungen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden aufbereitet. Schauen wir uns also die Zahlen für September an: Rund 34.500 Elektro-Pkw wurden im vergangenen Monat in Deutschland neu zugelassen. Das entspricht einem Marktanteil von beachtlichen 16,5 Prozent. Die Stromer schlagen damit erneut den Diesel in Deutschland – und das ganz ohne Förderung! Das geht aus der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts hervor und es ist nach dem Juni der zweithöchste Wert des Jahres. Das Elektro-Ergebnis braucht sich also nicht verstecken – schließlich haben es Elektroautos in Deutschland gerade nicht ganz leicht. Die knapp 34.500 neuen E-Autos auf Deutschlands Straßen bedeuten ein Wachstum von 8,7 Prozent gegenüber September 2023. Und im Vergleich zum August 2024 sind es fast 7.500 Elektroautos oder 21,6 Prozent mehr. Auf den ersten Blick verwundert das. Gegenüber den Vorjahresmonaten sahen die diesjährigen Monate schließlich meist schlecht aus. Denn 2023 galt noch der Umweltbonus, was den Elektroauto-Absatz ordentlich ankurbelte. Der September 2023 war jedoch speziell, denn zum 1. des Monats lief seinerzeit die E-Auto-Förderung für Gewerbetreibende aus. Heißt: Im August 2023 wurden viele Käufe gewerblicher Halter vorgezogen und im September 2023 rauschten die Verkäufe dann in den Keller.