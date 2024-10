Die „Eurasian Tour with AITO“ im Konvoi

Die „Eurasian Tour mit AITO“ startete im chinesischen Chongqing und bestand aus einem Konvoi von Fahrzeugen der Typen AITO 9, AITO 7 und AITO 5. Die Reise diente dazu, die technologischen Fortschritte und die Zuverlässigkeit von AITO unter Beweis zu stellen. In 38 Tagen legte der Konvoi rund 15.000 Kilometer zurück, wobei die intelligente Fahrerassistenztechnologie von AITO auf einer Strecke von über 8.800 Kilometern zum Einsatz kam. Die Strecke führte durch zwölf Länder und endete schließlich in Paris.

AITO 9, der Teil des Konvois war, wurde auf der Messe ausgestellt. Der AITO 9, das intelligente SUV-Flaggschiff für alle Szenarien, demonstrierte eindrucksvoll seine herausragenden Fähigkeiten selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Seine Range-Extender-Technologie sorgt für ein effizientes Energiemanagement und meistert die Herausforderungen einer begrenzten Lade-Infrastruktur. Mit seinen umfassenden Sicherheitssystemen und seiner robusten Performance hat sich der AITO 9 in China schnell zu einem Bestseller entwickelt. Innerhalb von neun Monaten nach seiner Markteinführung belegte er den dritten Platz unter den Luxusfahrzeugen mit einem Preis von über 60.000 EUR.

Der AITO 7 ist ein großräumige Komfort-SUV mit erweiterter Reichweite, der speziell für die unterschiedlichen Reiseanforderungen von Familien entwickelt wurde. Er bietet Zero-Gravity-Sitze mit Massagefunktionen, acht Airbags sowie eine Batterieisolierung in Luftfahrtqualität. Damit ist für Sicherheit und Entspannung auf jeder Reise gesorgt.

Der AITO 5, ein stylischer Urban Performance Mid-Size Sports SUV, besticht durch seine sportliche Silhouette und die flügelförmigen LED-Rückleuchten. Mit einer Beschleunigung von 0-100 km/h in weniger als fünf Sekunden vereint der AITO 5 sportliche Leistung mit urbaner Funktionalität, Nappa-Ledersitzen und einem fortschrittlichen Fahrerassistenzsystem.

Basierend auf der universellen AITO-MF-Plattform, die mit elektrischen, batteriebetriebenen und ultra-hybriden Antriebssystemen mit erweiterter Reichweite kompatibel ist, verringert die Super-Range-Extender-Technologie von AITO die Reichweitenangst und bietet gleichzeitig ein rein elektrisches Mobilitätserlebnis.

Zum Abschluss der „Eurasian Tour with AITO“ in Paris konnte AITO erfolgreich seine herausragenden Produkte und technologischen Fähigkeiten einem internationalen Publikum präsentieren.

