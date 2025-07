CATL baut Batteriepacks in fremden Fabriken

Die dort hergestellten Akkupacks kommen in E-Autos von Aito, einer Marke von Seres und Huawei, zum Einsatz. Mit dem sogenannten Factory-in-Factory-Modell will CATL dazu beitragen, dass seine Kunden die Produktion und Auslieferung beschleunigen und damit die Wartezeit für die Endkunden verkürzen können, wie es heißt. Im Falle der neuen Produktion für Aito ist es die erste Fertigungsstätte von CATL in Chongqing. Die jährliche Produktionskapazität der Anlage wird aber nicht genannt.

Die Bezeichnung „Factory-in-Factory“ ist hier den Berichten aus China zufolge wörtlich zu nehmen. Die CATL-Anlage ist zwar voll in das größere Industriegelände des Partners integriert, wird aber komplett von CATL selbst betrieben. Wie CATL-Chef Robin Zeng bei der Eröffnung angab, sei die neue Anlage in dem Seres-Werk die „bislang fortschrittlichste intelligente und digitalisierte Produktionsstätte“ des Unternehmens.

Aito wurde im Dezember 2021 als Marke für Premium-Elektroautos gegründet. In der Regel wird Aito als Marke von Seres und Huawei bezeichnet, ist aber offiziell kein Joint Venture, sondern im Besitz von Seres. Huawei ist lediglich ein wichtiger Partner und liefert Komponenten und die Software zu. Zudem verkauft Huawei die Aito-Fahrzeuge auch über sein eigenes Vertriebsnetz.

Ebenfalls ein wichtiger Partner ist CATL, denn eine im August 2022 geschlossene Vereinbarung zwischen Seres und dem Batteriehersteller sieht vor, dass bis 2027 alle Aito-Fahrzeuge Akkus von CATL erhalten. Bisher hat die Marke rund 700.000 Autos abgesetzt. Die Kooperation zwischen Seres und CATL geht aber über die Fahrzeugbatterien hinaus, in Chongqing entsteht derzeit auch gemeinsam ein großes Photovoltaik-Projekt samt Pufferbatterien für die Energieversorgung der Seres-Fabrik.

Die neue CATL-Produktionsanlage in der Seres-Fabrik wird aber wohl nicht nur Lithium-Ionen-Batterien produzieren. Wie CarNewsChina berichtet, plant Aito offenbar ein neues Volumenmodell namens M6, welches ein „natriumhaltiges 12C-Akkupack von CATL“ erhalten soll. Das natriumhaltige Freevoy-Batteriepack soll offenbar in der EREV-Version des M6 mit Range Extender genutzt werden, die BEV-Version soll die Qilin-Batterie von CATL erhalten. Für die Freevoy-Batterie, die für Plug-in-Hybride und EREV ausgelegt ist, wurde bereits bestätigt, dass sie auch Natrium-Ionen-Technologie enthält – bisher wurde die Ladefähigkeit aber mit 4C angegeben. 12C wäre eine enorme Weiterentwicklung und würde sehr kurze Ladezeiten von nur wenigen Minuten ermöglichen.

