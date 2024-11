Über 35.000 neue Elektroautos im Oktober in Deutschland

Wie jeden Monat hat die Redaktion von electrive auch diesmal wieder in ihrem eMobility Dashboard die aktuellen Neuzulassungen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden aufbereitet. Und die frische Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamts zeigt: Es geht weiter bergauf! Denn exakt 35.491 Elektroautos wurden im Oktober in Deutschland neu zugelassen. Das sind zwar weniger als im Oktober des Vorjahres, damals gab es aber noch den Umweltbonus, der die Verkäufe massiv nach oben gepusht hatte. Ohne die Ende 2023 abgeschaffte Förderung war der nun abgelaufene Oktober aber der zweitstärkste Monat des laufenden Jahres. Die über 35.000 Neuzulassungen sind zugleich über 1.000 mehr als im September. Auch der Pkw-Markt insgesamt lief besser: Über alle Antriebsarten hinweg kamen fast 232.000 neue Autos auf die Straße, ein Plus von sechs Prozent. Die über 35.000 neuen Elektroautos bedeuten somit einen Marktanteil von 15,3 Prozent. Das liegt deutlich über dem bisherigen Jahresdurchschnitt von 13,1 Prozent. Relativ stark waren aber auch die Plug-in-Hybride: Über 19.000 Neuzulassungen entsprechen einem Marktanteil von 8,3 Prozent. Zusammen genommen hatte also fast jeder vierte Neuwagen einen externen Ladeanschluss. Leider sind uns noch keine Zulassungszahlen nach Modell bekannt – das KBA hat bisher nur Daten zu den Herstellern veröffentlicht. Detaillierte Aussagen zu Herstellern mit gemischtem Antriebsarten-Portfolio sind daher noch nicht möglich.