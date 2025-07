Trendwende bei Tesla? Das sagen die Zahlen vom zweiten Quartal 2025

Tesla hat seine mit Spannung erwarteten Produktions- und Auslieferungszahlen für das zweite Quartal vorgelegt: Zwischen April und Juni hat das Unternehmen rund 410.000 Elektroautos produziert. Ausgeliefert wurden rund 384.000 Einheiten. Das sieht im Vergleich zum ersten Quartal 2025 bereits deutlich besser aus: Von Januar bis März wurden nur etwa 363.000 Fahrzeuge produziert und rund 337.000 ausgeliefert. Allerdings fällt der Jahresauftakt bei Tesla traditionell schwächer aus als das zweite Quartal. Vor einem Jahr lag die Differenz zwischen Q1 und Q2 bei den Auslieferungen bei etwa 70.000 Fahrzeugen – in diesem Jahr sind es knapp 50.000. Ein klarer Indikator für eine Erholung sind die Fahrzeugübergaben also noch nicht – das neue Model Y „Juniper“ hin oder her. Dass Tesla seiner früheren Form weiterhin hinterherhinkt, zeigt sich auch daran, dass man – abgesehen von den regelmäßig schwächeren ersten Quartalen – bis ins Jahr 2022 zurückgehen muss, um auf Quartalsebene ein Auslieferungsergebnis unterhalb der Marke von 380.000 Fahrzeugen zu finden. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ergibt sich aktuell ein Rückgang der Auslieferungen um 13,5 Prozent