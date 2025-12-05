Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:01 min

Schon fast zwei Millionen E-Autos auf deutschen Straßen

Heute schauen wir gemeinsam auf eine Zahl, die man durchaus als Meilenstein bezeichnen kann. Denn Deutschland steht kurz davor, die Marke von zwei Millionen Elektroautos auf den Straßen zu knacken. Und wenn man sich die aktuellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes anschaut, dann ist klar: Es fehlt wirklich nicht mehr viel dazu!

Von Jannis Hug
05.12.2025 - 16:00 Uhr

Zum Stichtag 1. Oktober dieses Jahres waren hierzulande rund 1,93 Millionen reine Elektro-Pkw unterwegs. Das entspricht einem Wachstum von 16,8 Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn. Ein wirklich beachtlicher Sprung, wenn man bedenkt, dass der Bestand am 1. Januar noch bei etwas über 1,65 Millionen lag. Von Januar bis September kamen dann mehr als 308.000 Neuzulassungen hinzu. Und ja, selbstverständlich gibt es auch Abmeldungen, etwa durch Unfälle, Stilllegungen oder Exporte. Aber deren Zahl bleibt deutlich hinter dem Wert der Neuzulassungen zurück. Insgesamt wurden im laufenden Jahr bis Ende September knapp über 104.000 Elektroautos wieder abgemeldet.

