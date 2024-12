Xiaomi legt nach: Zweites Elektroauto ist das E-SUV YU7

Xiaomi kennen wir in Deutschland bislang nur als Hersteller von Smartphones, elektrischen Tretrollern und einigen Gadgets. Doch in China hat das Unternehmen einen neuen Geschäftsbereich eröffnet und im Frühjahr sein erstes Elektroauto auf den Markt gebracht. Und ohne die Altlasten, die etablierte Autohersteller mit ihren Verbrennern herumtragen, konnte Xiaomi auch gleich voll durchstarten: Die Elektro-Limousine SU7 wurde schnell zum Überraschungserfolg: Mittlerweile wurden bereits über 100.000 Autos ausgeliefert. Nun legt Xiaomi nach: Wie bereits spekuliert wurde, bringt Xiaomi als nächstes ein elektrisches SUV heraus. Durch den öffentlich zugänglichen Zulassungsantrag in China sind nun auch erste Fotos des Modells aufgetaucht sowie einige technische Eckdaten und auch der Name: Das E-SUV wird YU7 heißen und rund fünf Meter lang sein. Obwohl der YU7 ein SUV ist, wirkt das Modell nicht klobig. Die abfallende Dachlinie macht einen dynamischen Eindruck. Da der SU7 oft mit einem Porsche Taycan verglichen wurde, könnte man beim YU7 den elektrischen Macan als Referenz heranziehen. Auch ansonsten scheint der YU7 deutlich mit dem SU7 verwandt zu sein. Das sieht man in der Designsprache, aber auch in den Dimensionen: Beide Modelle sind um die fünf Meter lang. Kommen wir zu den technischen Daten aus dem Zulassungsantrag: Das E-Auto wird es vorerst wohl nur mit Allradantrieb geben. Für den Elektromotor an der Vorderachse werden 220 kW Leistung und für jenen an der Hinterachse 288 kW angegeben. Das wären in Summe 508 Kilowatt Leistung – und damit sogar etwas mehr als beim SU7 Max.