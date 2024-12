E-Auto-Neuzulassungen im November: Skoda Enyaq hat die Nase vorn

Wie jeden Monat hat die Redaktion von electrive auch für den November wieder in ihrem eMobility Dashboard die aktuellen Neuzulassungen von Elektroautos aufbereitet. Und auch wenn man vielerorts lesen kann, dass die Zulassungszahlen von Elektroautos in Deutschland stark rückläufig sind, kommt das doch sehr auf das Auge des Betrachters an! Im Grunde stimmt’s: Wir haben tatsächlich aktuell niedrigere Elektroauto-Neuzulassungen als 2023. Aber da gab es eben noch den staatlichen Umweltbonus – und der ist nun Geschichte. Viel interessanter ist jedoch, dass sich der Markt mittlerweile stabilisiert hat. Das sieht man daran, dass der November der dritte Monat in Folge ist, in dem in Deutschland rund 35.000 Elektroautos neu zugelassen wurden. Umgekehrt zeigt das gegenüber dem Oktober nahezu konstante November-Ergebnis aber auch, dass der Beginn der Jahresend-Rallye im November zum ersten Mal seit einigen Jahren ausbleibt. Dazu kommt aktuell, dass 2025 die CO2-Flottengrenzwerte verschärft werden. Die Hersteller haben deshalb nur geringes Interesse, ihre Elektroautos noch vor dem Jahreswechsel auszuliefern – und ziehen die Neuzulassungen lieber ins Jahr 2025. Denn ab dem kommenden Jahr müssen etwa 25 Prozent der neu zugelassenen Autos elektrisch sein – sonst drohen den Herstellern nach aktueller Gesetzeslage heftige Strafen. Doch zurück zu den aktuellen Zahlen: Im November lag der Elektro-Marktanteil bei 14,4 Prozent und jener der Plug-in-Hybride bei 8,4. Zusammen macht die Elektro-Fraktion also knapp ein Viertel des Pkw-Marktes aus. Der Diesel kommt nur noch auf knapp 15 Prozent, Verbrenner und Hybride ohne externe Lademöglichkeit liegen mit etwa 30 Prozent praktisch gleichauf. Schauen wir uns nun die aktuellen Lieblings-Elektroautos der Deutschen an. Guckt man aufs laufende Jahr, also den Zeitraum von Januar bis November, so hat das Model Y von Tesla die Nase vorn. Es wurde seit Jahresanfang über 26.500 Mal in Deutschland neu zugelassen. Doch sein Herausforderer holt schnell auf und hatte im November den dritten Monat in Folge die Nase vorn.