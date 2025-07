Neues Elektro-SUV: Geely EX5 startet rund um die Adria für 27.000 Euro

Geely Auto hat vor kurzem seinen neuen vollelektrischen SUV, den Geely EX5, in gleich sechs Märkten der Adria Region offiziell vorgestellt: Konkret in Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Montenegro. Mit dem EX5 präsentiert Geely nicht nur ein weiteres E-Fahrzeug – sondern auch sein erstes globales Modell, das die EU-weite Zertifizierung erhalten hat. Diese Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem internationalen Expansionskurs des Herstellers. Und wir gehen davon aus, dass die Adria-Märkte für den EX5 nur der Anfang sind und das E-Auto über kurz oder lang auch in weiteren Märkten Europas an den Start gehen wird. Mit dem rund 4 Meter 60 langen EX5 will Geely Auto seine Position im europäischen Markt weiter ausbauen – und setzt dabei auf regionale Anpassung und konsequente Elektrifizierung. In China gibt es das Auto bereits als Galaxy E5.