Hamburg, Norwegen, GEIG: Das bringt 2025 für die Elektromobilität

Mit Beginn des neuen Jahres dürfen in der Hansestadt nur noch emissionsfreie Taxis zugelassen werden. Eine entsprechende Regelung im Hamburgischen Klimaschutzgesetz tritt damit in Kraft. Eine Ausnahme gibt es aber: Für Großraumtaxis mit acht oder neun Sitzplätzen gilt das Taxi-Verbrennerverbot erst ab 2027. Die Fortschritte sind in Hamburg aber deutlich zu erkennen: Dank der öffentlichen Förderung fahren nach Angaben der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende bereits knapp 700 der rund 3.000 Hamburger Taxis elektrisch. Hinzu kommen etwa 30 Fahrzeuge, die mit Wasserstoff betrieben werden. In die Umstellung der Hamburger Taxi-Flotte auf emissionsfreie Antriebe hat die Stadt bislang über 4,2 Millionen Euro investiert. Wie lokale Medien berichten, haben einige Hamburger Taxi-Unternehmer vor dem Jahreswechsel noch Verbrennerautos angeschafft, weil sie nach Angaben der Genossenschaft Hansa Funktaxi von den E-Autos nicht ganz überzeugt sind. «Das hat in erster Linie damit zu tun, dass es noch keine langjährigen Erfahrungen mit E-Autos gibt und weil es noch keinen funktionierenden Wiederverkaufsmarkt gibt», erklärte Vorstand Jan Weber. Wir schauen jetzt aber noch weiter in den Norden: Denn im eMobility-Musterland Norwegen ist man schon viel weiter. Dort sind Diesel und Benziner nämlich jetzt vollständig tabu. In dem skandinavischen Land dürfen seit dem 01. Januar keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. In den Neuwagen-Statistiken spielen sie schon längst keine Rolle mehr. Zuletzt fuhren nur noch fünf Prozent der Neuwagen mit Diesel oder Benzin. Die wenigen Ausnahmen waren zumeist Spezialfahrzeuge ohne elektrische Alternative.